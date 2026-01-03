Thông tin mới về nhắn tin qua Zalo, Facebook mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thời điểm Tết Dương lịch và cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao, đặc biệt là hình thức đặt vé máy bay trực tuyến. Lợi dụng xu hướng này, nhiều đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi để giả mạo nhân viên, cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, các đối tượng thường lập tài khoản trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, sử dụng tên gọi, hình ảnh cá nhân, logo doanh nghiệp giống với các công ty du lịch hoặc đại lý vé máy bay uy tín. Sau đó, chúng đăng tải nhiều bài viết quảng cáo bán vé máy bay giá rẻ, khuyến mãi sâu, kèm theo hình ảnh văn phòng, giấy phép kinh doanh, phản hồi của khách hàng để tạo sự tin tưởng.

Các đối tượng là lập các tài khoản Facebook, Zalo… giả mạo nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay để lừa đảo. (Ảnh: Báo điện tử Chính Phủ - Chuyên trang Thủ Đô Hà Nội)

Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ chủ động tư vấn lịch trình, giá vé hấp dẫn và yêu cầu khách chuyển tiền sớm để “giữ chỗ”. Đáng chú ý, chúng còn sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để làm giả voucher, vé máy bay điện tử, hóa đơn thanh toán hoặc các giấy tờ liên quan, khiến nhiều người lầm tưởng giao dịch là thật.

Sau khi khách hàng chuyển tiền, các đối tượng thường đưa ra lý do như chuyển nhầm tài khoản ngân hàng, hệ thống lỗi, cần xác nhận lại giao dịch… để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền. Trường hợp tinh vi hơn, các đối tượng còn tạo mã đặt chỗ trên website chính thức của hãng hàng không để người mua có thể kiểm tra thông tin chuyến bay, qua đó làm tăng mức độ tin cậy. Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, vé không được xuất, bị hoàn hoặc các đối tượng cắt đứt liên lạc, khiến nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã chuyển.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nên trực tiếp đặt vé qua website chính thức hoặc liên hệ tổng đài của các hãng hàng không. Trong trường hợp đặt vé thông qua trung gian, cần lựa chọn các công ty, đại lý uy tín, có thông tin pháp lý rõ ràng, địa chỉ cụ thể và được nhiều người biết đến.

Ngoài ra, trước khi chuyển tiền thanh toán, người dân cần kiểm tra kỹ mã vé, thông tin hành trình, họ tên hành khách và yêu cầu nhân viên hãng hàng không xác nhận lại tình trạng vé. Tuyệt đối không chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu phát sinh từ người bán khi chưa xác minh rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã trở thành nạn nhân, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.