Tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau hãy xoá ngay

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng xuất hiện các email giả mạo ngành điện, mạo danh “EVN CSKH”, với nội dung thông báo hoàn tiền hóa đơn điện do “sai sót hệ thống” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo EVNNPC, các email này thường có tiêu đề gây chú ý như “[QUAN TRỌNG] Thông báo hoàn tiền hóa đơn tiền điện do sai sót hệ thống”, được gửi từ địa chỉ không chính thống nhưng hiển thị tên người gửi là “EVN CSKH”, khiến nhiều người dễ nhầm tưởng là thông báo thật từ ngành điện.

Thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý người dùng

Nội dung email giả mạo thường nêu lý do “sự cố kỹ thuật trong hệ thống ghi nhận chỉ số công tơ” dẫn đến việc khách hàng bị tính thừa tiền điện. Để tăng độ tin cậy, đối tượng lừa đảo đưa ra hàng loạt thông tin trông có vẻ chính xác như mã khách hàng, số tiền đã thanh toán, số tiền thực tế phải trả và số tiền được hoàn lại, kèm theo thông báo đã “phê duyệt lệnh hoàn tiền tự động”.

Tin nhắn email giả mạo EVN/EVNNPC “hoàn tiền” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC))

Đáng chú ý, các đối tượng còn tạo áp lực về thời gian khi yêu cầu khách hàng phải xác nhận thông tin trong vòng 24 giờ, nếu không sẽ “mất quyền hoàn tiền”. Cuối email thường xuất hiện nút hoặc đường link có nội dung như “NHẬN HOÀN TIỀN LẠI NGAY”, dẫn người dùng đến trang giả mạo để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ thanh toán, mã OTP… Từ đó, đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Ngành điện khẳng định không thực hiện hoàn tiền theo cách này

EVNNPC khẳng định đây hoàn toàn là hành vi lừa đảo. Ngành điện không gửi email hoặc tin nhắn kèm đường link yêu cầu khách hàng bấm vào để nhận tiền hoàn, cũng không yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ hay tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Để bảo đảm an toàn tài sản, EVNNPC khuyến cáo khách hàng:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP qua email, tin nhắn hoặc các đường link lạ.

- Không bấm vào các liên kết, không tải tệp đính kèm từ email/tin nhắn nghi ngờ liên quan đến nội dung “hoàn tiền hóa đơn điện”.

- Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, khách hàng cần chủ động kiểm tra, xác minh qua các kênh chính thức của ngành điện, gọi ngay tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 6769 để được hỗ trợ.

EVNNPC cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo này đến người thân, bạn bè để hạn chế nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng, gây thiệt hại về tài sản.