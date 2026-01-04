Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam Danh Quanh cùng nhiều "chủ lúa"

04-01-2026 - 09:13 AM | Xã hội

Các đối tượng giả danh làm "cò lúa", chủ lúa để dẫn người mua đến những thửa đất của người khác để ký hợp đồng mua bán lúa, chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 8 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can; 1 bị can còn lại đang chấp hành án trong một vụ án khác, liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ kết quả điều tra xác định: Danh Quanh (sinh năm 1980, ngụ xã Hòn Đất, đã bị tạm giam từ ngày 28/7/2025) cùng 11 đối tượng khác, gồm:

Đặng Thành Quyết (sinh năm 1959); Nguyễn Minh Lý (sinh năm 1978); Nguyễn Thành Tập (sinh năm 1978); Sơn Trường (sinh năm 1995); Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1991); Lê Dũng Tâm (sinh năm 1991); Danh Kha (sinh năm 1991) (cùng ngụ xã Hòn Đất);

Nguyễn Hoàng Lâm (sinh năm 1996); Bùi Văn Tha (sinh năm 1990); Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1989); Vũ Đình Tòng (sinh năm 1997) (cùng ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang).

Bắt tạm giam Danh Quanh cùng nhiều "chủ lúa" - Ảnh 1.

Các bị can Đặng Thành Quyết, Lê Dũng Tâm, Nguyễn Minh Lý, Danh Kha (Từ trái sang) (Ảnh: Công an An Giang).

Bắt tạm giam Danh Quanh cùng nhiều "chủ lúa" - Ảnh 2.

Các bị can Vũ Đình Tòng, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Hoàng Lâm, Bùi Văn Tha (Từ trái sang) (Ảnh: Công an An Giang).

Thực tế, nhóm này không có diện tích đất canh tác nhưng đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Danh Quanh giả làm "cò lúa" dẫn người mua đến xã Hòn Đất, các đối tượng còn lại giả làm chủ lúa, dẫn người mua đến những thửa đất của người khác để ký hợp đồng mua bán lúa, qua đó chiếm đoạt tiền đặt cọc với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng, sau đó chia nhau tiêu xài.

Khi phát hiện bị lừa, các bị hại đã gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an.

Qua đấu tranh, các bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

