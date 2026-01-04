Bắt giữ Huỳnh Tăng Bình sinh năm 1970

Công an xã Đoài Phương (Hà Nội) tối 3/1 cho biết vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Tăng Bình (sinh năm 1970, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) để điều tra hành vi trộm tiền của khách hành hương tại chùa Khai Nguyên.

Trước đó, khoảng 7h40 ngày 2/1/2026, trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại Pháp hội tụng kinh Địa tạng ở chùa Khai Nguyên (thôn Tây Ninh, xã Đoài Phương), Tổ công tác Công an xã cùng lực lượng an ninh cơ sở đã phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn. Đối tượng ngay sau đó đã bị đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Huỳnh Tăng Bình. Qua đấu tranh, Bình khai nhận đã lợi dụng lúc đông người vào chùa tham quan, hành lễ để tiếp cận và lấy trộm tiền trong túi xách của một du khách.

Đối tượng Bình tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo thống kê ban đầu, số tiền mà đối tượng này chiếm đoạt là hơn 10 triệu đồng. Đây là thời điểm các cơ sở tôn giáo tập trung đông người đi lễ đầu năm, tạo sơ hở cho các đối tượng xấu trà trộn thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp.

Hiện Công an xã Đoài Phương đang tiếp tục củng cố hồ sơ và bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng cấp trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.