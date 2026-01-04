Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai Miền Bắc mưa rét trên diện rộng

Theo bản tin Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 9h30 sáng 4/1, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rìa trước khối khí lạnh, Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17–20 độ C.

Dự báo khoảng ngày 5/1/2026, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trước tiên đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Từ đêm 4/1 đến ngày 5/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét.

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 10-13 độ, vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng và vật nuôi.

Tại Hà Nội, từ đêm 4/1 đến ngày 5/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ C, cảm giác rét buốt về đêm và sáng sớm.

Từ ngày 5/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất, nhất là tại khu vực miền núi và trung du.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 4/1/2026

Thời tiết Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 14–17 độ C, cao nhất 17–20 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 14–17 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 18–21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 14–17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 17–20 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao đề phòng băng giá.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ C, phía Nam 19–21 độ C; cao nhất 19–22 độ C, phía Nam 22–25 độ C. Trời nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2–3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ C; cao nhất 24–27 độ C, phía Nam 27–30 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3–4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 15–18 độ C; cao nhất 25–28 độ C. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 21–23 độ C, cao nhất 29–32 độ C. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.