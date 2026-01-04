CLIP: Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, 11 ô tô hư hỏng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, xe tải mang BKS 74C-034.99 lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km 42+400 (thuộc địa phận phường Hải Vân, TP Đà Nẵng), tài xế xe tải bất ngờ phanh gấp.

CLIP: Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Đáng nói, lúc này có hơn 10 ô tô các loại đang di chuyển ngay sát phía sau. Do tình huống bất ngờ, loạt phương tiện này không kịp xử lý, dẫn đến va chạm liên hoàn.

Tại hiện trường có 9 ô tô con và 1 xe tải nhỏ bị hư hỏng, nhiều xe biến dạng phần đuôi và đầu xe. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Hàng loạt xe ô tô hư hỏng nặng sau vụ tai nạn liên hoàn

Lúc này, các lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, phân luồng cho các phương tiện di chuyển chậm theo một chiều nhằm tránh ùn tắc kéo dài.

Theo Khu QLĐB III, tại thời điểm xảy ra sự cố, hệ thống biển báo và vạch sơn kẻ đường trên tuyến đầy đủ, phát huy tác dụng; mặt đường khô ráo.

Được biết, đoạn đường này đã được bàn giao cho dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn La Sơn - Hòa Liên) từ ngày 1-6-2025.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.