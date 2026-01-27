Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những Đảng viên nào được nhận từ 600.000 đồng - 2.000.000 đồng/người vào Tết Nguyên đán 2026 tới?

27-01-2026 - 14:33 PM | Xã hội

Đây là chính sách của một Thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, HĐND TP.Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND, quy định cụ thể mức chi thăm hỏi, chúc Tết và trợ cấp đối với cán bộ, người có công với cách mạng và một số nhóm đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố. Trong đó, đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng là nhóm đối tượng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Mức quà Tết gắn với số năm tuổi Đảng

Theo quy định tại Nghị quyết 41, mức quà Tết dành cho đảng viên được xác định căn cứ vào thâm niên tuổi Đảng, tương ứng với từng loại Huy hiệu Đảng được trao. Cụ thể, mức hỗ trợ dao động từ 600.000 đồng đến 2.000.000 đồng/người, tùy từng trường hợp.

Những Đảng viên nào được nhận từ 600.000 đồng - 2.000.000 đồng/người vào Tết Nguyên đán 2026 tới? - Ảnh 1.

Các mức chi này được áp dụng thống nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2026, thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình cống hiến, rèn luyện và đóng góp lâu dài của đội ngũ đảng viên.

Chính sách mang ý nghĩa tri ân, động viên lớn

Việc ban hành và triển khai Nghị quyết 41 không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất trong dịp Tết mà còn thể hiện sự tri ân của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hải Phòng đối với những đảng viên lão thành – những người đã dành cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng và xây dựng địa phương.

Bên cạnh nhóm đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, Nghị quyết cũng quy định mức chi quà Tết, thăm hỏi và trợ cấp đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, người có công với cách mạng cùng một số đối tượng khác, nhằm bảo đảm an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Nghị quyết 41/2025/NQ-HĐND được xây dựng với phạm vi điều chỉnh rõ ràng, đối tượng áp dụng cụ thể, làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thống nhất trên toàn địa bàn thành phố Hải Phòng. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để công tác chăm lo Tết năm 2026 được thực hiện đúng đối tượng, đúng mức và kịp thời.

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

