Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nội Bài "tê liệt" tạm thời vì sương mù, nhiều chuyến bay phải bay vòng, hoãn cất cánh, chuyển hướng

27-01-2026 - 19:17 PM | Xã hội

24 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 2 chuyến buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị do sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài.

Sáng 27-1, sương mù dày đặc và trần mây thấp bao phủ khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) khiến nhiều chuyến bay không thể cất, hạ cánh theo kế hoạch, một số chuyến phải chuyển hướng hoặc bay vòng chờ.

Nội Bài "tê liệt" tạm thời vì sương mù, nhiều chuyến bay phải bay vòng, hoãn cất cánh, chuyển hướng- Ảnh 1.

Sương mù dày đặc tại khu vực sân bay Nội Bài khiến nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng. Ảnh: VATM

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, thời tiết xấu xuất hiện từ rạng sáng 27-1, với mưa phùn, sương mù và trần mây chỉ khoảng 150 m. Tầm nhìn ngang phổ biến từ 1,2 đến 5 km, không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu cho hoạt động bay an toàn. Trong một số thời điểm, sân bay Nội Bài buộc phải tạm dừng cất, hạ cánh để đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Công ty Quản lý bay miền Bắc cho biết, khu vực tiếp cận sân bay ghi nhận 3 chuyến bay phải bay chờ trên không, trong khi tại mặt đất có 4 chuyến chưa thể khởi hành. Trên khu vực đường dài do Công ty Quản lý bay miền Bắc bảo đảm điều hành, 17 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 2 chuyến buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị Cam Ranh.

Từ khoảng 8 giờ 24 phút sáng cùng ngày, khi điều kiện thời tiết bắt đầu cải thiện, hoạt động khai thác bay tại Nội Bài từng bước được nối lại. Các đơn vị trong hệ thống điều hành bay đã áp dụng phương thức khai thác trong điều kiện tầm nhìn thấp và điều phối hoạt động một cách linh hoạt, phù hợp với diễn biến thời tiết thực tế.

Nội Bài "tê liệt" tạm thời vì sương mù, nhiều chuyến bay phải bay vòng, hoãn cất cánh, chuyển hướng- Ảnh 2.

Kíp trực kiểm soát không lưu điều hành bay trong điều kiện thời tiết xấu. Ảnh: VATM

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết tiếp tục duy trì chế độ trực 24/7, theo dõi sát tình hình, điều hành bay linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an toàn, điều hòa và hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết.

Theo Dương Ngọc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Phát hiện thêm dấu vết đốt quần áo, trang bị để phi tang

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Phát hiện thêm dấu vết đốt quần áo, trang bị để phi tang Nổi bật

Công an cảnh báo người dân không gửi những hình sau qua Zalo hay Messenger

Công an cảnh báo người dân không gửi những hình sau qua Zalo hay Messenger Nổi bật

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc SN 2004

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc SN 2004

18:33 , 27/01/2026
Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

17:32 , 27/01/2026
Bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường trong vụ ngâm thịt ốc bằng hóa chất quy mô đặc biệt lớn

Bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường trong vụ ngâm thịt ốc bằng hóa chất quy mô đặc biệt lớn

16:59 , 27/01/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Dư Thiện Nhân 27 tuổi

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Dư Thiện Nhân 27 tuổi

15:15 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên