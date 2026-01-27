Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ngày 27-1, tại kỳ họp thứ 31, các đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm ủy viên UBND TP Hà Nội.



Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn. Ảnh: VT

Theo đó, HĐND TP đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, để nhận nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã trình HĐND TP về việc bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND TP đối với ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Cù Ngọc Trang, Giám Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính, để việc chỉ đạo, điều hành của UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 đáp ứng được yêu cầu trên các lĩnh vực công tác và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp, đa số các đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua bổ sung 4 Ủy viên UBND TP.

Liên quan đến công tác cán bộ, trước đó, ngày 13-1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đến nhận công tác tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Cùng với đó, điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Long, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.