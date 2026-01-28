Công an thông báo tin nhắn Zalo, SMS tất cả người dùng cần chú ý

Càng gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và qua điện thoại tiếp tục gia tăng với nhiều hình thức ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Các vụ lừa đảo trực tuyến không chỉ tăng về số lượng mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh việc liên tục nhận được các tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung tưởng chừng như “nhắn nhầm số”. Điển hình, một người dân nhận được tin nhắn từ số điện thoại +84394495xxx với nội dung: “Phòng khám em mở cửa đến mấy giờ. Để anh sắp xếp công việc mai anh chở mẹ anh qua khám”.

Trước sự việc này, người nhận tin nhắn băn khoăn không biết có nên phản hồi hay không. Khi tìm kiếm trên mạng xã hội, người này phát hiện rất nhiều người khác cũng từng nhận được các tin nhắn tương tự, với cùng kịch bản “giả vờ nhắn nhầm”.

Hàng loạt người dùng cũng nhận được tin nhắn từ số lạ với nội dung tương tự. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh)

Cơ quan công an khẳng định, đây không phải là những tin nhắn nhầm số thông thường. Thực chất, các đối tượng lừa đảo đang lợi dụng chiêu trò “nhắn nhầm số”, thậm chí có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tiếp cận, làm quen và từng bước dụ dỗ người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc dẫn dụ tham gia các hoạt động lừa đảo tài chính.

Theo đó, khi người nhận phản hồi, các đối tượng sẽ giả vờ nhận ra đã nhắn nhầm, sau đó tìm cách bắt chuyện với giọng điệu thân thiện, lịch sự. Qua thời gian trò chuyện, chúng từng bước tạo dựng niềm tin, tiến tới kết bạn và lôi kéo nạn nhân tham gia các hình thức đầu tư chứng khoán, tiền ảo, làm nhiệm vụ online hưởng hoa hồng, hoặc gửi đường link chứa mã độc nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Nhiều đối tượng còn tự xưng là quân nhân, nhân viên cơ quan nhà nước, nhân viên ngoại giao, Việt kiều đang sinh sống ở nước ngoài… với hoàn cảnh gia đình éo le để tạo sự đồng cảm và lòng tin từ nạn nhân.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ trên không gian mạng; tuyệt đối không tò mò hoặc trả lời tin nhắn từ các số điện thoại, tài khoản lạ. Người dân không nên tin tưởng vào các mối quan hệ quen biết qua mạng khi chưa gặp mặt trực tiếp và chưa xác minh rõ thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt thận trọng với các lời mời gọi đầu tư online, công việc nhẹ lương cao, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng hoặc các đề nghị nhận quà từ người lạ. Người dân không nhấp vào các đường link lạ, không mở tệp đính kèm đáng ngờ, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP ngân hàng cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.

Cơ quan công an cũng lưu ý, các đối tượng lừa đảo có thể mạo danh nhiều tổ chức, cá nhân như công an, ngân hàng, bưu điện, điện lực… để đánh lừa người dân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.