Con xem lại camera 7 ngày rồi 'sốc' nặng khi thấy cảnh nữ giúp việc đối xử với mẹ già 82 tuổi

28-01-2026 - 07:20 AM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội chiều 27/1 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ nữ giúp việc bạo hành cụ bà gần 90 tuổi.

Theo Trang Anh - H.Linh

mẹ già 82 tuổi

07:04 , 28/01/2026
07:03 , 28/01/2026
22:02 , 27/01/2026
20:12 , 27/01/2026

