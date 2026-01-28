Con xem lại camera 7 ngày rồi 'sốc' nặng khi thấy cảnh nữ giúp việc đối xử với mẹ già 82 tuổi
28-01-2026 - 07:20 AM |
Xã hội
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội chiều 27/1 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ nữ giúp việc bạo hành cụ bà gần 90 tuổi.
Theo Trang Anh - H.Linh
Phụ nữ mới
Theo Phụ nữ mới
