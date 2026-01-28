Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xổ số miền Nam: Sáng 28-1, lộ diện người phụ nữ trúng độc đắc 10 tỉ đồng

28-01-2026 - 08:30 AM | Xã hội

Hôm nay (28-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

Sáng 28-1, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, một đại lý vé số ở miền Tây đã chia sẻ thông tin về việc đổi thưởng giải độc đắc cho một nữ khách hàng.

Xổ số miền Nam 2026: Nữ khách hàng trúng độc đắc 10 tỉ đồng tại Vĩnh Long - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 27-1. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Xổ số miền Nam 2026: Nữ khách hàng trúng độc đắc 10 tỉ đồng tại Vĩnh Long - Ảnh 2.

5 tờ vé số Bến Tre trúng độc đắc tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Xổ số miền Nam 2026: Nữ khách hàng trúng độc đắc 10 tỉ đồng tại Vĩnh Long - Ảnh 3.

28 tờ vé số Bến Tre trúng giải an ủi. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 27-1, giải độc đắc (dãy số 999081) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc 5 vé Bến Tre là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Nói về cách khách hàng nhận thưởng, anh Huỳnh Phong Phú – chủ đại lý vé số Phú Vinh – cho biết nữ khách hàng nhận tiền mặt 5,4 tỉ đồng, còn lại nhận qua chuyển khoản.

Ngoài giải độc đắc, đại lý vé số Phú Vinh còn đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 1,4 tỉ đồng đối với 28 tờ vé số Bến Tre. Đây là những khách hàng may mắn khi mua vé số online.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 300409) của vé số Bến Tre trúng tại TPHCM. Hôm nay (28-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

Theo Thu Tâm

nld.com.vn

