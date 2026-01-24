Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 giải độc đắc của xổ số miền Nam đang “truy tìm” người trúng

24-01-2026

4 giải độc đắc của xổ số miền Nam là Vĩnh Long, Bình Dương, An Giang và Tây Ninh vẫn chưa lộ diện người trúng nên các đại lý vé số đang “truy tìm”

Chiều 24-1, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số vẫn đang tỏ ra bất ngờ với việc chưa tìm ra chủ nhân trúng giải độc đắc của 4 đài mở thưởng trước đó.

4 Giải độc đắc xổ số miền Nam đang truy tìm người trúng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 22-1 vẫn chưa tìm ra chủ nhân trúng 2 giải độc đắc của vé số Tây Ninh và vé số An Giang. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 995451) của vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 22-1, được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, đến chiều 24-1, chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 582586) và giải an ủi của vé số An Giang đến nay vẫn "bặt vô âm tín".

Vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 23-1, giải độc đắc (dãy số 042663) được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Tuy nhiên, đến chiều 24-1, các đại lý vé số vẫn chưa tìm ra khách hàng trúng độc đắc 14 tờ.

Trong khi đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 206511) vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng. Đến chiều 24-1, chỉ mới có một chủ nhân may mắn trúng giải an ủi 5 vé Bình Dương đã đến đại lý vé số An Khang ở phường Bến Cát, TPHCM để đổi thưởng.

4 Giải độc đắc xổ số miền Nam đang truy tìm người trúng - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 23-1 cũng chưa tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc của vé số Vĩnh Long và Bình Dương

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 397902) của vé số An Giang trúng tại tỉnh Đồng Tháp; giải độc đắc (dãy số 430028) của vé số Tây Ninh "ở lại" tỉnh Tây Ninh. Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 674308) của vé số Bình Dương trúng tại Vĩnh Long; còn giải độc đắc (dãy số 670271) của vé số Vĩnh Long đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng may mắn.

