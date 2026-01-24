Vụ khách đánh tài xế taxi vì không được hút thuốc trong xe: Người nhà hành khách xin bồi thường

Mới đây, mạng xã hội bức xúc trước đoạn clip trích xuất từ camera trong xe ô tô ghi cảnh người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đập vỡ màn hình điện tử vong xe, thậm chí hành hung tài xế vì bị nhắc không được hút thuốc trong xe. Sau đó, tài xế đã trình báo cơ quan chức năng, vụ việc đang được Công an phường Hòa Xuân, Đà Nẵng xác minh, làm rõ.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân cho biết, chiều ngày 23/1, gia đình của đối tượng hành hung tài xế đã đến làm việc, xin được đền bù thiệt hại tài sản cho tài xế.

Trước đó, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Thanh Huy - tài xế xe công nghệ trong clip thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22/1, tại khu vực Miếu Bông (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Người đàn ông có biểu hiện say xỉn, dùng mũ bảo hiểm đập phá, hành hung tài xế vì bị nhắc không hút thuốc trong xe. (Ảnh: Cắt từ clip)

Vào thời điểm trên, anh Huy bật app Grab và nhận cuốc xe cách nhà mình 500m rồi xảy ra sự việc. Theo lời nam tài xế, hành khách trên không chỉ đập vỡ màn hình điện tử trong ô tô mà còn đập hỏng gương chiếu hậu, dùng thuốc lá đang cháy chọc thủng ghế xe.

Sau khi xuống xe, vị khách vẫn xông vào hành hung anh Huy dù có nhiều người can ngăn. Khi người nhà của nam tài xế đến, người đàn ông kia cũng đòi đánh. Được biết, vị khách sống ở cùng phường với Huy.

Kể thêm với báo Dân trí, nam tài xế bộc bạch hiện anh vẫn còn bị sưng ở mặt do bị đánh. Trong khi đó, chiếc xe đang bị hỏng nhưng chưa thể đưa đi sửa vì đang chờ lực lượng chức năng điều tra, công việc của anh Huy vì thế mà gián đoạn. Chi phí sửa chữa chiếc xe cũng lên tới hàng chục triệu đồng.

Nghỉ chạy ngày nào là nam tài xế mất thu nhập ngày đó. Vợ chồng anh Huy đang phải nuôi con nhỏ và hiện kinh tế gia đình trông cậy cả vào người vợ.