Công an Hải Phòng triển khai hệ thống camera AI phòng chống tội phạm tại các ngân hàng, tiệm vàng

Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng ) vừa triển khai thí điểm mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại các chi nhánh ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn.

Tại trụ sở chi nhánh một ngân hàng trên phố Lạch Tray (Hải Phòng), hệ thống camera AI được lắp đặt đồng bộ tại các vị trí trọng yếu như: sảnh giao dịch, khu vực cây ATM, kho quỹ, lối ra vào.

Khác với camera an ninh thông thường, camera AI được tích hợp các thuật toán có khả năng nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi và cảnh báo cho lực lượng công an phường kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động triển khai biện pháp xử lý các tình huống phát sinh.

Cán bộ trực 24/24 tại Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng).

Một trong những điểm nổi bật của hệ thống là khả năng liên thông dữ liệu, kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy công an phường. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, thông tin, hình ảnh được truyền ngay về trung tâm chỉ huy để lực lượng chức năng kịp thời triển khai phương án xử lý.

Hệ thống camera AI được các kỹ sư công nghệ thiết lập nhiều mức độ cảnh báo. Ở mức độ cảnh báo từ xa, hệ thống sẽ nhận diện, phát hiện người đeo khẩu trang, đội mũ kín mặt để phát cảnh báo bằng giọng nói.

Khi phát hiện người mang theo vũ khí thô sơ, hệ thống tự động nhận diện, chụp ảnh, truyền cảnh báo về chỉ huy công an phường và lãnh đạo đơn vị.

Đặc biệt, trong trường hợp phát hiện đối tượng mang theo vũ khí nóng, hoặc dùng vũ lực, đe dọa bằng vũ lực, hệ thống sẽ kích hoạt chế độ khẩn cấp, đồng thời gửi tín hiệu cảnh báo và định vị chính xác, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử lý kịp thời.

Hình ảnh camera AI nhận diện đặc điểm nhận dạng, hành vi của người tới phòng giao dịch ngân hàng.

Trong thời gian thí điểm mô hình, các chuyên gia công nghệ tiếp tục lập trình, đào tạo AI mở rộng mức độ cảnh báo về một số hành vi nguy hiểm như: người đi lại nhiều lần, loanh quanh khu vực nhưng không vào giao dịch... Camera AI sẽ chụp ảnh, nhận diện đối tượng rồi truyền thông tin, hình ảnh thông báo tới lực lượng chức năng phòng ngừa.

Phường Gia Viên được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và quy mô dân số của phường Đằng Giang, một phần phường Cầu Đất, Lạch Tray, Đông Khê và Gia Viên (cũ), đều có bề dày thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên địa bàn phường hiện có 60 chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng, 49 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý với lưu lượng giao dịch lớn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.

Đại diện lãnh đạo Công an phường Gia Viên cho biết, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đơn vị đã xác định, công tác phòng ngừa phải đi trước một bước. Chủ động trong công tác nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý tình huống phát sinh, lấy công nghệ làm công cụ hỗ trợ đắc lực, qua đó nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh, trật tự tại các chi nhánh ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý”, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, đoàn thể. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.