Danh sách hơn 70 xe vi phạm được camera AI ghi lại ở Ninh Bình trong 20 ngày

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) công an tỉnh Ninh Bình, từ ngày 26/12/2025 - 15/01/2026, hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do đơn vị này vận hành đã ghi nhận 74 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Các lỗi vi phạm chủ yếu được camera AI phát hiện gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ quy định và đi không đúng phần đường, làn đường.

Hình ảnh một phương tiện vi phạm vượt quá tốc độ quy định được camera AI ghi lại.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được thông báo đến chủ phương tiện để xử lý theo hình thức phạt nguội.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng CSGT đang quyết liệt triển khai nhiều chuyên đề nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đội, từng cán bộ, chiến sĩ; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, bảo đảm liên tục, thường xuyên, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Lực lượng công an toàn tỉnh đã xây dựng các kế hoạch cao điểm, huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, quốc lộ, khu vực đông dân cư và những điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, chở quá tải, lấn làn, vượt ẩu…,lực lượng chức năng còn chú trọng công tác điều tiết, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn tại các nút giao, khu vực thi công, khu công nghiệp và tuyến đường có xe trọng tải lớn lưu thông.

Công an tỉnh cũng phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người dân, doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện.

Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm do Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình công bố: