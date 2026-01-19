Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hiện trường vụ 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai

19-01-2026 - 21:39 PM | Xã hội

Công an tỉnh Gia Lai đang tổ chức truy bắt các đối tượng nghi sử dụng súng xông vào cướp Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hội Phú.

Video ghi lại cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng vào cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh tại Gia Lai.

Chiều 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt hai người đàn ông dùng súng cướp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng hàng Vietcombank) chi nhánh phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h28, hai người đàn ông mặc trang phục lái xe ôm công nghệ, bịt mặt, cầm hai vật màu đen nghi là súng lục lao vào Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hội Phú uy hiếp, đuổi những người có mặt tại ngân hàng ra ngoài.

Sau đó, 2 kẻ này cầm một chiếc túi ra lấy chiếc xe máy màu vàng để tẩu thoát.

2 kẻ cướp ngân hàng đội mũ bảo hiểm của một hãng xe công nghệ.

Hai kẻ cướp đi trên đường phố ở Gia Lai.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an 135 xã, phường tổ chức tuần tra, phát hiện bắt giữ hai kẻ tham gia vụ cướp.

Vụ việc thu hút người dân tập trung theo dõi.

Nguyễn Gia

VTC News

