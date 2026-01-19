Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai biết tung tích Bùi Thị Kim Na, khẩn trương thông báo cho cơ quan công an

19-01-2026 - 21:09 PM | Xã hội

Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy tìm Bùi Thị Kim Na, đối tượng liên quan đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp chiếm đoạt khoảng 2.000 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm đối với Bùi Thị Kim Na (38 tuổi), trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng – là đối tượng liên quan đến vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp quy mô hàng ngàn tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 15/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phượng tiện, biện pháp nghiệp vụ tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp, đối tượng cầm đầu là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng).

Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2021).

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Huỳnh Đức Vân – đối tượng cầm đầu đường dây Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định truy tìm đối với Bùi Thị Kim Na (nhân thân, lai lịch nêu trên) để phục vụ công tác điều tra.

Đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng cần thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra) Công an thành phố Đà Nẵng (qua Điều tra viên Phạm Hữu Minh, số điện thoại 0694260254) hoặc cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bảo hiểm xã hội có thông báo quan trọng tới tất cả người dân

Bảo hiểm xã hội có thông báo quan trọng tới tất cả người dân Nổi bật

Thông tin mới về gọi điện thoại qua Zalo mà tất cả người dân cần biết

Thông tin mới về gọi điện thoại qua Zalo mà tất cả người dân cần biết Nổi bật

Thông tin mới về vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Gia Lai

Thông tin mới về vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Gia Lai

20:47 , 19/01/2026
Ai thấy Vũ Thúy Quỳnh SN 1984 liên hệ ngay qua số điện thoại 0984.681.696

Ai thấy Vũ Thúy Quỳnh SN 1984 liên hệ ngay qua số điện thoại 0984.681.696

20:44 , 19/01/2026
Thêm 2 đợt không khí lạnh, Nam Bộ tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm

Thêm 2 đợt không khí lạnh, Nam Bộ tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm

19:54 , 19/01/2026
Phá chuyên án lừa đảo lớn do Lê Xuân Phước SN 1991 cầm đầu, dụ 500 người 'vào tròng', thu hàng tỷ đồng

Phá chuyên án lừa đảo lớn do Lê Xuân Phước SN 1991 cầm đầu, dụ 500 người 'vào tròng', thu hàng tỷ đồng

19:10 , 19/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên