Thông tin mới về vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Gia Lai

19-01-2026 - 20:47 PM | Xã hội

Hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai sau khi lấy được nhiều cọc tiền lớn đã sử dụng xe máy Yamaha Exciter để tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tối 19-1, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực truy vết, bắt giữ 2 tên cướp táo tợn cướp Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá (thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai)

Sau khi cướp ngân hàng, hai đối tượng lên xe máy rời đi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, 2 đối tượng là nam giới, một người mặc áo xe ôm công nghệ (Grab), một người mặc áo khoác xanh đã xông vào Ngân hàng Vietcombank - Phòng Giao dịch Trà Bá (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú).

Tại đây, hai tên cướp đã sử đồ vật giống súng, phối hợp đe dọa nhân viên ngân hàng, khách hàng và cướp đi nhiều cọc tiền lớn tại phòng giao dịch. Toàn cảnh vụ cướp diễn ra chưa đầy 2 phút, được camera tại ngân hàng ghi lại toàn bộ.

Theo clip có thể thấy các đối tượng có sự phân công rõ ràng, một người đứng chặn ở cửa ra vào ngân hàng, một người vào quầy đe dọa nhân viên và ném từng cọc tiền ra bên ngoài. Sau đó cả hai bỏ vào túi xách trước khi tẩu thoát.

Phương tiện cướp ngân hàng ở Gia Lai: Chạy trốn bằng xe máy Yamaha Exciter - Ảnh 2.

Hai đối tượng chở nhau trên xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh nõn chuối, biển kiểm soát 77G1- 313.12 (nghi là biển số giả) tại thời điểm vụ cướp xảy ra

Theo camera an ninh ghi nhận, hai đối tượng sau khi cướp tiền ra khỏi ngân hàng đã cùng nhau di chuyển trên một xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh nõn chuối, biển kiểm soát 77G1- 313.12 (nghi là biển số giả) đội mũ bảo hiểm Grab rời đi.


Theo Hoàng Thanh

Người lao động

