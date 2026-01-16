Hà Nội bắt đầu sử dụng camera AI "phạt nguội" để xử lý hàng loạt vi phạm dưới đây

Kết quả trong 2 ngày (14 và 15/1) đã phát hiện 48 trường hợp vi phạm bị xử lý với tổng số tiền xử phạt hơn 58 triệu đồng.

Trong đó, thông qua hệ thống camera AI phát hiện 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Số tiền xử phạt hơn 12 triệu đồng.

Thông qua tin, ảnh phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân (đủ căn cứ xử lý), xác định có 43 trường hợp vi phạm. Số tiền xử phạt hơn 46 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 13/12/2025, Công an Hà Nội đã chính thức vận hành hệ thống 1.837 camera AI, bố trí trên 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm.

Sau hơn một tháng áp dụng trong lĩnh vực giao thông, hiệu quả đã thể hiện rõ khi tình trạng ùn tắc giảm, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông được nâng lên. Trên cơ sở đó, mô hình này tiếp tục được mở rộng sang lĩnh vực trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Các vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường sẽ bị xử lý nghiêm gồm: lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định; dừng, đỗ, để xe trên đường, vỉa hè trái quy định...

Cùng với đó là phạt vi phạm vi phạm vệ sinh môi trường như: thu gom, thải rác trái quy định; vứt, thải, bỏ đầu mẩu, tàn thuốc lá; vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định; đổ nước thải sai quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; vứt, thải rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước…

Các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị do camera AI ghi nhận (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tất cả hành vi vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera, tùy theo tính chất hành vi, địa điểm, hình ảnh vi phạm sẽ được chuyển đến Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc công an phường, xã để xem xét xác minh.

Nếu đủ căn cứ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo, mời người vi phạm đến làm việc để lập biên bản vi phạm hành chính và các văn bản liên quan; trên cơ sở đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức thi hành theo quy định.

Công an TP Hà Nội cho biết, việc triển khai “phạt nguội” bằng công nghệ AI góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, tăng tính răn đe, minh bạch trong giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị.