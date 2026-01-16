Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội bắt đầu sử dụng camera AI "phạt nguội" để xử lý hàng loạt vi phạm dưới đây

16-01-2026 - 20:34 PM | Xã hội

Ngày 16/1, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị chức năng đã chính thức sử dụng dữ liệu camera AI để "phạt nguội" vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Kết quả trong 2 ngày (14 và 15/1) đã phát hiện 48 trường hợp vi phạm bị xử lý với tổng số tiền xử phạt hơn 58 triệu đồng.

Trong đó, thông qua hệ thống camera AI phát hiện 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Số tiền xử phạt hơn 12 triệu đồng.

Thông qua tin, ảnh phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân (đủ căn cứ xử lý), xác định có 43 trường hợp vi phạm. Số tiền xử phạt hơn 46 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 13/12/2025, Công an Hà Nội đã chính thức vận hành hệ thống 1.837 camera AI, bố trí trên 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm.

Sau hơn một tháng áp dụng trong lĩnh vực giao thông, hiệu quả đã thể hiện rõ khi tình trạng ùn tắc giảm, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông được nâng lên. Trên cơ sở đó, mô hình này tiếp tục được mở rộng sang lĩnh vực trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Các vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường sẽ bị xử lý nghiêm gồm: lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định; dừng, đỗ, để xe trên đường, vỉa hè trái quy định...

Cùng với đó là phạt vi phạm vi phạm vệ sinh môi trường như: thu gom, thải rác trái quy định; vứt, thải, bỏ đầu mẩu, tàn thuốc lá; vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định; đổ nước thải sai quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; vứt, thải rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước…

Hà Nội bắt đầu sử dụng camera AI "phạt nguội" để xử lý hàng loạt vi phạm dưới đây - Ảnh 1.

Hà Nội bắt đầu sử dụng camera AI "phạt nguội" để xử lý hàng loạt vi phạm dưới đây - Ảnh 2.

Hà Nội bắt đầu sử dụng camera AI "phạt nguội" để xử lý hàng loạt vi phạm dưới đây - Ảnh 3.

Hà Nội bắt đầu sử dụng camera AI "phạt nguội" để xử lý hàng loạt vi phạm dưới đây - Ảnh 4.

Hà Nội bắt đầu sử dụng camera AI "phạt nguội" để xử lý hàng loạt vi phạm dưới đây - Ảnh 5.

Các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị do camera AI ghi nhận (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tất cả hành vi vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera, tùy theo tính chất hành vi, địa điểm, hình ảnh vi phạm sẽ được chuyển đến Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc công an phường, xã để xem xét xác minh.

Nếu đủ căn cứ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo, mời người vi phạm đến làm việc để lập biên bản vi phạm hành chính và các văn bản liên quan; trên cơ sở đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức thi hành theo quy định.

Công an TP Hà Nội cho biết, việc triển khai “phạt nguội” bằng công nghệ AI góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, tăng tính răn đe, minh bạch trong giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cơ quan Thuế có thông báo tới tất cả người dân

Cơ quan Thuế có thông báo tới tất cả người dân Nổi bật

Ập vào chung cư, bắt quả tang Nguyễn Thị Huệ Trinh SN 2002 và 3 người khác

Ập vào chung cư, bắt quả tang Nguyễn Thị Huệ Trinh SN 2002 và 3 người khác Nổi bật

Thông báo khẩn cho hàng triệu người dùng Zalo

Thông báo khẩn cho hàng triệu người dùng Zalo

20:12 , 16/01/2026
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm, nhắm vào học sinh, sinh viên

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm, nhắm vào học sinh, sinh viên

19:40 , 16/01/2026
Thông tin về giấy phép lái xe màu hồng mới, người dân ai cũng cần biết

Thông tin về giấy phép lái xe màu hồng mới, người dân ai cũng cần biết

19:32 , 16/01/2026
Giới thiệu Phó Tổng Thanh tra Thường trực Nguyễn Quốc Đoàn ứng cử Đại biểu Quốc hội

Giới thiệu Phó Tổng Thanh tra Thường trực Nguyễn Quốc Đoàn ứng cử Đại biểu Quốc hội

19:09 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên