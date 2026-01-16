Thông báo khẩn cho hàng triệu người dùng Zalo

Mới đây, cơ quan chức năng ghi nhận sự xuất hiện của một hình thức lừa đảo tận dụng sự phổ biến và tiện lợi của mã QR trong đời sống hàng ngày. Theo Công an TP.HCM, các đối tượng xấu đã khai thác tính năng đăng nhập nhanh trên máy tính của ứng dụng Zalo để tấn công người dùng. Thủ đoạn này được đánh giá là tinh vi và nguy hiểm vì đánh trúng vào tâm lý tò mò hoặc ham lợi ích nhỏ của nhiều người, khiến nạn nhân dễ dàng mất cảnh giác và sập bẫy.

Cụ thể, các nhóm lừa đảo thường tiếp cận người dùng và gửi mã QR kèm theo những lời mời chào hấp dẫn như quét để nhận quà tặng, voucher khuyến mãi hoặc để xem các nội dung "giật gân", độc lạ. Tuy nhiên, mã QR này thực chất là mã lệnh đăng nhập tài khoản Zalo trên thiết bị của kẻ gian. Khi người dùng đưa điện thoại lên quét theo hướng dẫn, màn hình sẽ hiển thị thông báo xác nhận đăng nhập hoặc liên kết thiết bị. Do thói quen thao tác nhanh, nhiều người đã vô tình nhấn "Đồng ý" mà không đọc kỹ nội dung, trực tiếp trao quyền kiểm soát tài khoản cho đối tượng lừa đảo.

Trước tình hình trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không quét mã QR do người lạ gửi hoặc từ các nguồn không rõ ràng. Trong trường hợp đã lỡ quét mã và thấy màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "đăng nhập" hay yêu cầu xác thực thiết bị mới, người dùng phải nhấn ngay vào nút "Từ chối" để chặn đứng phiên truy cập trái phép. Việc cẩn trọng trong từng thao tác là chốt chặn quan trọng nhất để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, nếu nghi ngờ tài khoản đã bị xâm nhập hoặc có dấu hiệu bất thường, người dùng cần lập tức đổi mật khẩu để vô hiệu hóa các phiên đăng nhập cũ. Đồng thời, hãy truy cập vào phần cài đặt quyền riêng tư của ứng dụng để kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị lạ. Trong trường hợp xấu nhất là bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bị đe dọa, người dân cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời, ngăn chặn kẻ xấu tiếp tục sử dụng danh tính của mình để lừa đảo người khác.