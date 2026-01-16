Thông tin về giấy phép lái xe màu hồng mới, người dân ai cũng cần biết

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 12 quy định chi tiết về mẫu giấy phép lái xe (GPLX) mới, chính thức đánh dấu sự thay đổi toàn diện về giao diện cũng như tính năng bảo mật. Theo đó, mẫu thẻ PET mới sẽ chuyển từ tông màu vàng sang màu hồng, đồng thời bổ sung hàng loạt nhận diện quan trọng như hình Quốc huy và mã QR để phục vụ công tác tra cứu, quản lý.

Hai mặt của giấy phép lái xe màu hồng mẫu mới. Ảnh: Thông tư 12 Bộ Công an

Về thiết kế tổng thể, giấy phép lái xe mới vẫn sử dụng vật liệu PET với kích thước chuẩn 85,6 x 53,98 x 0,76 mm nhưng có sự lột xác về cách bố trí thông tin. Tại mặt trước, điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là hình ảnh Quốc huy được in trang trọng ở góc trên cùng bên trái, thay thế cho dòng chữ "Bộ GTVT MOT" của mẫu cũ. Ảnh chân dung người lái xe được in màu trực tiếp trên nền xanh da trời, nằm ngay dưới hình Quốc huy. Các trường thông tin như ngày cấp, cơ quan cấp được đưa vào chính giữa, trong khi phần chữ ký và con dấu ở góc phải dưới cùng đã được lược bỏ để tối ưu hóa không gian hiển thị.

Điểm nhấn công nghệ của mẫu thẻ mới nằm ở mặt sau với việc tích hợp mã QR hai chiều. Mã này đóng vai trò then chốt trong việc liên kết dữ liệu với hệ thống thông tin của Cục Cảnh sát giao thông, cho phép lực lượng chức năng và người dân dùng thiết bị di động để quét và giải mã nhanh thông tin. Bên cạnh đó, mặt sau thẻ cũng thể hiện chi tiết các loại xe cơ giới được phép điều khiển bằng song ngữ Việt - Anh, ngày trúng tuyển và tem chống giả. Việc in song ngữ cũng được áp dụng cho các ghi chú về điều kiện hạn chế, ví dụ như giấy phép hạng B sẽ ghi rõ phạm vi điều khiển cho cả ô tô điện và xe số tự động.

Ảnh thực tế GPLX mẫu mới

Quy định mới cũng làm rõ phương án chuyển đổi các hạng bằng lái cũ. Cụ thể, giấy phép hạng A1 cấp trước thời điểm Thông tư 12 có hiệu lực sẽ được đổi hoặc cấp lại sang hạng A với điều kiện hạn chế chỉ điều khiển xe mô tô hai bánh dưới 175 cm3 hoặc động cơ điện dưới 14 kW. Tương tự, hạng B1 số tự động trước đây sẽ được chuyển đổi sang hạng B với ghi chú dành cho xe số tự động. Đối với người khuyết tật, thông tin về phương tiện đặc thù (như mô tô ba bánh) sẽ được in chi tiết trên thẻ để đảm bảo tính pháp lý khi tham gia giao thông.

Được biết, từ tháng 3/2025, thẩm quyền sát hạch, cấp và đổi giấy phép lái xe đã được chuyển giao từ ngành Giao thông Vận tải sang Bộ Công an. Hiện nay, người dân có nhu cầu cấp đổi có thể thực hiện thủ tục trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đến trực tiếp cơ quan công an từ cấp xã đến cấp tỉnh. Trong thời gian chờ nhận thẻ cứng (thẻ PET), người dân hoàn toàn có thể sử dụng thông tin giấy phép lái xe đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID hoặc VNeTraffic để xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra, đảm bảo hoạt động đi lại không bị gián đoạn.

Hướng dẫn đổi giấy phép lái xe online Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Đường bộ Việt Nam tại địa chỉ https://dvc4.gplx.gov.vn . Sau đó chọn Đổi giấy phép lái xe. Bước 2: Đăng nhập Cổng dịch vụ công bằng ứng dụng VNeID hoặc tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an dành cho công dân. Bước 3: Điền các thông tin theo hướng dẫn. Lưu ý: Sau khi nhập số giấy phép lái xe ở phần thông tin, hệ thống sẽ trả về kết quả trường hợp có đủ điều kiện để cấp đổi hay không. Nếu hệ thống hiển thị màu xanh, giấy phép lái xe đủ điều kiện đổi. Nếu chưa, người dân cần kiểm tra lại các thông tin xem đã điền chính xác chưa. Để đảm bảo an toàn thông tin, mỗi tài khoản đăng nhập chỉ có thể tra cứu thông tin GPLX của mình, không thể thực hiện thay người khác. Giấy phép lái xe phải trùng với thông tin đã khai báo trên cổng dịch vụ công. Trong phần Thông tin sức khỏe người lái xe. Người dân có thể chọn hình thức nộp giấy khám sức khỏe điện tử hoặc bản công chứng điện tử. Nếu khám tại cơ sở y tế đã liên thông dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân chỉ cần nhập mã số khám, chọn tra cứu, kết quả sẽ được tự động trả về. Nếu dùng giấy khám sức khỏe công chứng điện tử, người dân cần dùng file có định dạng pdf để tải lên hệ thống. Ở phần ảnh chân dung 3x4, người dân cần lưu ý độ phân giải tối thiểu 400 dpi trở lên (tương ứng kích thước 473 x 630 pixel). Độ phân giải lý tưởng nên trên 600 dpi (tương ứng với kích thước 709 x 945 pixel). Phông nền sử dụng màu xanh. Đây là ảnh sẽ được in lên bằng lái mới. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, đính kèm các hồ sơ cần thiết, người dân ấn vào ô cam kết ở cuối cùng và chọn Tiếp tục. Bước 4: Điền địa chỉ nhận kết quả và thanh toán Người dân có thể nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đổi giấy phép lái xe hoặc nhận tại nhà qua đường bưu điện. Ngoài lệ phí hồ sơ 135.000 đồng, người dùng sẽ trả thêm tiền vận chuyển khi nhận được giấy phép lái xe từ bưu điện. Sau khi đã hoàn thiện các bước, người dùng sẽ nhận được thông báo "Chúc mừng bạn đã nộp hồ sơ thành công". Sau đó người dân có thể kiểm tra tiến độ xử lý trong phần "Xem hồ sơ của tôi".



