Thay đổi mới nhất liên quan đến giấy phép lái xe, người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, ngày 31/12/2025 vừa qua, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư số 154/2025/TT-BTC. Văn bản này quy định chi tiết về mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe cũng như lệ phí cấp bằng và chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện. So với quy định cũ tại Thông tư 37/2023/TT-BTC, văn bản mới mang đến những thay đổi tác động trực tiếp đến túi tiền của người học lái xe bắt đầu từ năm 2026.

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong lần điều chỉnh này là mức lệ phí cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe (bao gồm cả bằng quốc gia và quốc tế) đã được giảm xuống còn 115.000 đồng/lần. Đây là mức giảm tích cực so với con số 135.000 đồng/lần được áp dụng trước đây, giúp người dân tiết kiệm một phần chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến bằng lái.

Về chi phí thi sát hạch, thông tư cũng quy định rõ ràng khung giá cho từng hạng mục. Cụ thể, đối với người thi giấy phép lái xe máy các hạng A1, A và B1, mức phí sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng/lần và sát hạch thực hành là 70.000 đồng/lần.

Trong khi đó, mức phí dành cho kỳ thi sát hạch ô tô các hạng (B, C1, C, D1, D2, D, CE...) sẽ cao hơn và bao gồm nhiều phần thi phức tạp. Người dự thi sẽ cần đóng 100.000 đồng cho mỗi lần thi lý thuyết và mức giá tương tự cho phần sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Đối với phần thi thực hành, mức thu là 350.000 đồng/lần cho bài thi trong hình và 80.000 đồng/lần cho bài thi trên đường trường.

Tuy nhiên, thay đổi quan trọng nhất mà người dân cần "khắc cốt ghi tâm" nằm ở quy định về việc hoàn trả phí. Tại phụ lục biểu mức thu phí mới có ghi chú đặc biệt: Trường hợp người dự sát hạch đã được cơ quan tổ chức thông báo lịch thi nhưng không tham dự (bỏ thi) thì sẽ không được hoàn trả khoản phí đã nộp.

Quy định này khắt khe hơn hẳn so với trước đây (vốn cho phép hoàn trả phí nếu không thi), buộc các học viên phải sắp xếp thời gian cẩn trọng và có trách nhiệm hơn với lịch thi đã đăng ký để tránh mất tiền oan uổng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nắm rõ các mức phí này khi nộp hồ sơ làm thủ tục để đảm bảo quyền lợi của bản thân.