Hình ảnh có thể khiến tài khoản Zalo bị khóa vĩnh viễn

14-10-2025 - 19:42 PM | Xã hội

Nhiều bài đăng, tài khoản và nhóm đã bị Zalo xử lý.

Trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã lợi dụng tính ẩn danh và sự tiện lợi của mạng xã hội để quảng cáo, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), chỉ trong giai đoạn 2020 - 2024, đã ghi nhận 9.157 vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã trên Internet, chiếm 54,7% tổng số vụ việc trong cùng thời kỳ. Riêng năm 2024, có tới 1.394 trường hợp rao bán 218.580 cá thể và sản phẩm động vật hoang dã trên không gian mạng.

Zalo đã hỗ trợ và phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) gỡ bỏ nhiều bài đăng, tài khoản và nhóm cộng đồng quảng cáo bán động vật hoang dã trái phép trên nền tảng này.

Phần lớn các đối tượng vi phạm biết rõ đây là hành vi bị cấm, nhưng vẫn bất chấp pháp luật vì lợi nhuận, vô tình tiếp tay cho hoạt động săn bắt trái phép và đẩy nhiều loài quý hiếm đến nguy cơ tuyệt chủng.

Trước tình trạng này, ENV và Zalo đã thiết lập cơ chế phối hợp nhanh, nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các bài đăng, nhóm cộng đồng có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, Zalo cũng cập nhật các quy định pháp luật hiện hành về động vật hoang dã vào chính sách cộng đồng, giúp nâng cao hiệu quả kiểm duyệt nội dung.

Nhờ đó, nền tảng này đã vô hiệu hóa hàng loạt nhóm chuyên buôn bán các sản phẩm từ động vật nguy cấp, quý hiếm như tê tê, voọc, hay các loài rùa ngoại lai, rùa tai đỏ.

Zalo khuyến cáo: Người dùng tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, tham gia hoặc bình luận trong các nhóm, bài viết có nội dung mua bán, quảng cáo động vật hoang dã, bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể khiến tài khoản bị khóa vĩnh viễn.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

