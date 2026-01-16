Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm, nhắm vào học sinh, sinh viên

Công an TP Đà Nẵng cho biết, thời gian gần đây xuất hiện và gia tăng thủ đoạn “bắt cóc online” - một hình thức tội phạm đặc biệt nguy hiểm, chủ yếu nhắm vào học sinh, sinh viên thuộc thế hệ Gen Z (sinh giai đoạn 1997–2012).

Các đối tượng không cần tiếp xúc trực tiếp mà sử dụng điện thoại, mạng xã hội để dựng kịch bản đe dọa, thao túng tâm lý, buộc nạn nhân tin rằng mình đang gặp nguy hiểm thật sự.

Nạn nhân bị yêu cầu tự cô lập, cắt liên lạc với gia đình và làm theo chỉ dẫn của kẻ gian, thường dẫn đến việc chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Qua công tác tiếp nhận, xử lý các vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng nhận định, Gen Z dễ trở thành mục tiêu do tâm lý còn non nớt, cảm xúc mạnh, khả năng kiểm soát rủi ro chưa hoàn thiện, trong khi lại có xu hướng chủ quan vì cho rằng bản thân “rành công nghệ”.

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trẻ, cần giữ bình tĩnh, không ra quyết định khi hoảng loạn; tuyệt đối ghi nhớ không có cơ quan chức năng nào yêu cầu người dân giữ bí mật, tự cô lập hoặc chuyển tiền qua điện thoại, mạng xã hội. Khi có dấu hiệu nghi vấn, cần tạm dừng, kiểm chứng thông tin và nhanh chóng liên hệ gia đình, nhà trường hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ.

Đề nghị gia đình và nhà trường tăng cường giáo dục, trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng nhận diện thủ đoạn thao túng tâm lý, tạo môi trường an toàn để người trẻ chủ động chia sẻ, cầu cứu khi gặp nguy hiểm, góp phần ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này.