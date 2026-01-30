Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ai thấy đối tượng Bùi Thị Bích Liên, liên hệ ngay số điện thoại 0985721626

30-01-2026 - 08:08 AM | Xã hội

Thông qua việc rút tiền từ thẻ tín dụng và đáo hạn ngân hàng, đối tượng Bùi Thị Bích Liên đã chiếm đoạt số tiền 793 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Bùi Thị Bích Liên (SN 1991; thường trú tại: phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; quê quán phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Bùi Thị Bích Liên

Theo đó, thông qua việc rút tiền từ thẻ tín dụng và đáo hạn ngân hàng, Liên đã chiếm đoạt số tiền 793 triệu đồng. Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (SĐT: 0985721626), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

