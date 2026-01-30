Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ đêm nay, miền Bắc chuyển mưa rét

30-01-2026 - 07:08 AM | Xã hội

Từ đêm nay (30/1), miền Bắc sẽ chuyển mưa nhỏ rải rác. Từ ngày mai (31/1) trời bắt đầu chuyển rét, nền nhiệt giảm sâu, miền Bắc bước vào đợt rét mới.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ đêm có lúc có mưa nhỏ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Từ đêm nay, miền Bắc chuyển mưa nhỏ, nền nhiệt giảm dần.

Dự báo khoảng gần sáng mai (31/1), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ. Trong ngày 31/1 sẽ ảnh hưởng đến các khu vực khác của miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Ngày 31/1, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhỏ rải rác. Từ chiều 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12–15 độ, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 9–12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam 28-31 độ.

Dự báo từ ngày 1/2 đến sáng 4/2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt từ 1/3, người tham gia giao thông lưu ý

6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt từ 1/3, người tham gia giao thông lưu ý Nổi bật

Thông tin mới về cuộc gọi và tin nhắn trên Zalo tất cả người dân cần biết

Thông tin mới về cuộc gọi và tin nhắn trên Zalo tất cả người dân cần biết Nổi bật

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Văn Họa

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Văn Họa

21:40 , 29/01/2026
Vụ cô giáo sửa 126 điểm thi ở Thanh Hóa: Hiệu trưởng lên tiếng về thông tin có 33 giáo viên sửa điểm

Vụ cô giáo sửa 126 điểm thi ở Thanh Hóa: Hiệu trưởng lên tiếng về thông tin có 33 giáo viên sửa điểm

21:13 , 29/01/2026
Ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thuý

Ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thuý

20:39 , 29/01/2026
Học sinh nhờ "chú công an" giải đề thi và cái kết: Page Công an xã nhận "bão tin nhắn"

Học sinh nhờ "chú công an" giải đề thi và cái kết: Page Công an xã nhận "bão tin nhắn"

20:25 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên