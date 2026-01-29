Cảnh sát đột kích nhiều địa điểm ở Campuchia, bắt ông trùm Lê Đình Hùng SN 1989

Đồng thời, các tổ công tác khác cũng đã triệu tập 7 đối tượng trong nước từng tham gia hoạt động trong băng nhóm tội phạm trên (trong đó 5 đối tượng tại tỉnh Lào Cai, 1 đối tượng tại tỉnh Lạng Sơn, 1 đối tượng tại tỉnh Quảng Ngãi) để đấu tranh, điều tra làm rõ. - Ảnh tòa nhà thuộc Khu tự trị của người Trung Quốc, địa chỉ tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia nơi các đối tượng ẩn náu để hoạt động phạm tội