Bắt Nguyễn Thị Thùy Dương SN 1998 tại nhà trọ

30-01-2026 - 07:45 AM | Xã hội

Ngày 29/1, Công an xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại phòng trọ tại ấp Tấn Lợi, xã Cù Lao Giêng có nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Cù Lao Giêng phân công lực lượng đến nhà trọ để kiểm tra, phát hiện 3 đối tượng đang có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm:

Phạm Tuấn Kiệt (sinh năm 1998, trú tại xã Long Điền), Nguyễn Thị Thùy Dương (sinh năm 1998, trú tại xã Cù Lao Giêng); Trần Vĩnh Thành (sinh năm 1984, trú tại xã Cù Lao Giêng).

Bắt Nguyễn Thị Thùy Dương SN 1998 tại nhà trọ - Ảnh 1.

3 đối tượng thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an An Giang).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ: 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 lọ gắn nỏ thủy tinh; 1 túi nilon trong suốt, được hàn kín hai đầu và 01 đoạn ống hút nhựa màu xanh sọc trắng, được hàn kín, bên trong chứa chất ma túy và nhiều đồ vật có liên quan khác.

Qua điều tra, ba đối tượng Kiệt, Dương, Thành đều thừa nhận đang cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy.

Số ma túy trên do Dương đặt mua của một người đàn ông lạ mặt (không rõ họ tên, địa chỉ) với số tiền 1.500.000 đồng, mục đích để dành sử dụng thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Hiện vụ việc được Công an xã Cù Lao Giêng chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo quy định.

