Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bóc gỡ “ông trùm” đường dây lừa đảo 50 tỷ đồng: Thu thập đời tư,thói quen sinh hoạt, thao túng Facebook nạn nhân để giăng bẫy

30-01-2026 - 14:28 PM | Xã hội

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 11 đối tượng do Nguyễn Văn Quyền cầm đầu, sử dụng thủ đoạn chiếm quyền Facebook, Zalo từ các phiên livestream để mạo danh vay tiền, lừa đảo chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Ngày 29/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng có hành vi sử dụng mạng Internet, mạng máy tính chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo sau đó mạo danh nhắn tin vay tiền của bạn bè, người thân của chủ tài khoản Facebook, Zalo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Trước đó, khoảng cuối tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 01 nhóm đối tượng có dấu hiệu lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lên mạng Facebook, Zalo truy cập vào các phiên livestream bán hàng rồi lấy số điện thoại của khách hàng, sau đó tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo; mạo danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Quyền.

Trước tình hình này, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập chuyên án để đấu tranh; trong đó giao Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tập trung lực lượng, biện pháp để đấu tranh, triệt xóa. Đến ngày 20/1/2026, Ban Chuyên án quyết định phá án. Các tổ công tác đã đồng loạt khám xét khẩn cấp tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị và xác định các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Cầm đầu ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1998, nơi thường trú tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị; hiện cư trú tại phường Hoà Khánh, thành phố Đà Nẵng). Quyền và đồng phạm đã tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại đây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều tra làm rõ ổ nhóm đối tượng Nguyễn Văn Quyền tổ chức theo dõi các phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội để lấy thông tin người đặt hàng. Sau đó, các đối tượng giả danh là người bán hàng rồi nhắn tin qua messenger yêu cầu người mua truy cập vào đường link do các đối tượng cung cấp. Do tin tưởng nên người mua hàng đã truy cập vào đường link, đồng thời điền đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của các đối tượng nên đã bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, nhóm đối tượng sử dụng điện thoại cá nhân truy cập vào tài khoản Facebook của bị hại thu thập thông tin về mối quan hệ, thói quen sinh hoạt của bị hại rồi dàn dựng kịch bản gian dối, sử dụng tài khoản của bị hại nhắn tin cho bạn bè, người thân của bị hại để xin, mượn, vay tiền. Khi bị hại đồng ý chuyển tiền, các đối tượng trong ổ nhóm liên hệ với Quyền cung cấp tài khoản ngân hàng lừa đảo có tên tài khoản trùng với tài khoản của bị hại. Việc làm này để tránh sự nghi ngờ của các bị hại.

Để thực hiện hành vi che giấu tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra, các đối tượng đã luân chuyển làm đứt gãy dòng tiền bằng cách rút tiền mặt sau đó lại nạp vào tài khoản nhiều lần rồi mới chuyển đến tài khoản của đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Riêng đối tượng Quyền sẽ được hưởng lợi từ hoạt động lừa đảo này từ 7 đến 10%.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định, Quyền và 10 đối tượng khác đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại với số tiền lên tới khoảng 50 tỷ đồng. Số tiền mỗi lần chiếm đoạt của các bị hại từ vài triệu đến 50 triệu đồng.

Ngày 29/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyền cùng 10 đối tượng khác đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo Nam An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt từ 1/3, người tham gia giao thông lưu ý

6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt từ 1/3, người tham gia giao thông lưu ý Nổi bật

Công an thông báo nóng về CCCD, tài khoản ngân hàng, tất cả người dân lưu ý

Công an thông báo nóng về CCCD, tài khoản ngân hàng, tất cả người dân lưu ý Nổi bật

Ra quyết định bắt tạm giam nhân viên giao hàng Cao Tấn Phát

Ra quyết định bắt tạm giam nhân viên giao hàng Cao Tấn Phát

11:40 , 30/01/2026
Những hình ảnh đầu tiên của "tổng tài" trong phiên tòa xét xử vụ hành hung nhân viên quán cà phê tại Hà Nội

Những hình ảnh đầu tiên của "tổng tài" trong phiên tòa xét xử vụ hành hung nhân viên quán cà phê tại Hà Nội

10:59 , 30/01/2026
Bắt giữ Nguyễn Ngọc Hoàng 39 tuổi

Bắt giữ Nguyễn Ngọc Hoàng 39 tuổi

10:18 , 30/01/2026
Các chủ ô tô, xe máy bị phạt nguội trong 24 giờ qua nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Các chủ ô tô, xe máy bị phạt nguội trong 24 giờ qua nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

09:40 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên