Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Từ ngày mai, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

30-01-2026 - 18:00 PM | Xã hội

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều mai, miền Bắc có mưa, trời chuyển rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/1), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Bắc Bộ có mưa vài nơi.

Khoảng gần sáng và ngày mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Từ chiều 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15 độ, vùng núi Đông Bắc Bộ 9–12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, miền Trung xuất hiện đợt mưa lớn do tác động của không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Tiền phong).

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ ngày 1-4/1, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30 và ngày 31/1

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày mai trời chuyển rét. Nhiệt độ từ 16-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng Điện Biên-Lai Châu có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 14-27 độ, có nơi dưới 14 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 14-21 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 16-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-29 độ.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.


