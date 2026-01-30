Ông Đoàn Minh Huấn làm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều 30/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ.

Theo quyết định, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Đoàn Minh Huấn cũng kiêm giữ chức: Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Ông Đoàn Minh Huấn, sinh năm 1971, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông Huấn là Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV.

Ông từng có nhiều năm công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập phụ trách, rồi Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tháng 3/2023, ông được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Đến tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tháng 1/2026, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trước đó, tại Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV