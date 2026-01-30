Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn là không chính xác

30-01-2026 - 16:25 PM | Xã hội

Trước một số trang mạng xã hội lan truyền nội dung tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn trong năm 2026, đại diện Cục CSGT khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện bài viết đăng tải nội dung liên quan đến Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Cụ thể, nội dung các bài viết này đề cập đến việc tăng mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với tài xế điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong năm 2026.

Tuy nhiên, đại diện Cục CSGT khẳng định, hiện Nghị định 168/2024 vẫn đang có hiệu lực và giữ nguyên các mức xử phạt, không có việc điều chỉnh tăng như một số trang mạng đã thông tin.

Theo đó, mức vi phạm nồng độ cồn được quy định như sau:

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt từ 1/3, người tham gia giao thông lưu ý

6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt từ 1/3, người tham gia giao thông lưu ý Nổi bật

Công an thông báo nóng về CCCD, tài khoản ngân hàng, tất cả người dân lưu ý

Công an thông báo nóng về CCCD, tài khoản ngân hàng, tất cả người dân lưu ý Nổi bật

Phá chuyên án lớn, bắt giữ Lương Thị Chiến SN 1979 và đàn em

Phá chuyên án lớn, bắt giữ Lương Thị Chiến SN 1979 và đàn em

14:59 , 30/01/2026
Phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa XIV

Phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa XIV

14:40 , 30/01/2026
Bóc gỡ “ông trùm” đường dây lừa đảo 50 tỷ đồng: Thu thập đời tư,thói quen sinh hoạt, thao túng Facebook nạn nhân để giăng bẫy

Bóc gỡ “ông trùm” đường dây lừa đảo 50 tỷ đồng: Thu thập đời tư,thói quen sinh hoạt, thao túng Facebook nạn nhân để giăng bẫy

14:28 , 30/01/2026
Ra quyết định bắt tạm giam nhân viên giao hàng Cao Tấn Phát

Ra quyết định bắt tạm giam nhân viên giao hàng Cao Tấn Phát

11:40 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên