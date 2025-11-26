Hình ảnh dấu tích 3 trận lụt trên di sản phố cổ Hội An

Những ngày cuối tháng 11-2025, khi nước lụt vừa rút khỏi phố cổ Hội An, từng lớp tường bong tróc, những mảng gỗ mục và dấu mốc nước còn in hằn trên di tích cho thấy mức độ tàn phá nặng nề.

Ba đợt lụt liên tiếp không chỉ gây ngập sâu kéo dài mà còn làm bộc lộ những tổn thương âm ỉ bên trong các công trình hàng trăm năm tuổi, đặt ra thách thức lớn cho công tác bảo tồn di sản.



Các mốc lụt được khắc ngay lối vào gian thờ ở giữa Chùa Cầu - biểu tượng của di sản phố cổ Hội An. Mốc cao nhất là năm 2025, ở đây không có mốc của trận lụt năm Giáp Thìn 1964

Từ cuối tháng 10 đến nay, TP Đà Nẵng trải qua 3 trận lụt liên tiếp. Phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhất là lũ lụt. Đặc biệt, trận lụt lịch sử xảy ra vào ngày 28-10 đến 31-10 vừa qua khiến phố cổ Hội An ngập sâu. Lúc này, Chùa Cầu ghi nhận ngập khoảng 0,5 m.

Nhiều mảng tường xung quanh Chùa Cầu bị bong tróc, màu sơn phai đi do ngâm nước trong thời gian dài cộng với tác động của lực nước, hoạt động của tàu, thuyền trong lũ

Chùa Cầu đã trải qua nhiều lần trùng tu. Lần gần và quy mô nhất được thực hiện từ cuối năm 2022 đến năm 2024. Hiện Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An đã ghi nhận các điểm phai màu, bong tróc ở đây

Nhà cổ Phùng Hưng, điểm tham quan nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngập 1,4 m trong đợt lụt lịch sử. Nước lụt làm phai màu cửa gỗ ở ngay lối vào nhà để lại dấu vết có thể nhìn rõ bằng mắt thường

Bức tranh cổ trăm tuổi được trang trí ở gian chính của nhà cổ Phùng Hưng bị ngấm nước, loang lổ màu. Bà Lê Thị Mỹ Tuyết, chủ nhà cổ, cho biết do tranh treo ở vị trí cao hơn 1 m so với nền nhà nên không được di dời. Vì vậy, mức ngập 1,4 m làm phần dưới của tranh bị ngâm nước

Nước lũ cũng khiến nhiều vật dụng cổ trong nhà bị hư hại. Bàn ghế chưa kịp di dời bị ngâm nước, hở các vách gỗ, còn đọng lại dấu bùn non. Tấm liễn trang trí bị bong tróc khảm trai.

Nhà cổ Phùng Hưng, nằm cạnh Chùa Cầu, được xây dựng vào năm 1780. Năm 1993, nhà cổ Phùng Hưng được chứng nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Theo chủ nhân nhà cổ này, đây là năm đầu tiên, nhà bị ngập nặng và ngâm trong nước lụt trong thời gian lâu nhất. Nhiều ngày sau trận lụt gần nhất vào ngày 16-11, đến nay, tường vôi vẫn còn ẩm ướt

Nhà cổ Tấn Ký ở hai mặt tiền, cổng sau đường Bạch Đằng nhìn ra sông Hoài, cổng trước ở đường Nguyễn Thái Học cũng là điểm bị ngập sâu mỗi khi lũ lụt xảy ra. Phần tường phía sau nhà cổ còn đọng các vết bùn non. Chủ nhân của nhà cổ này muốn giữ lại các vết tích bùn non trên tường để du khách thấy được hình ảnh phố cổ qua các đợt thiên tai, lũ lụt

Bên trong nhà cổ Tấn Ký, chủ nhân dành một góc để trưng bày các hình ảnh về phố cổ Hội An trong lũ lụt. Cùng với đó, chủ nhà còn khắc dấu các mốc lụt lịch sử qua các năm. Ở đây, mốc lụt cao nhất được đánh dấu là trận năm Giáp Thìn 1964. Mốc lụt ngày 30-10 mới đây nằm ở dưới, mới được chủ nhà dùng bút để ghi lại. Theo một hướng dẫn viên, du khách nước ngoài đặc biệt thích không gian này ở nhà cổ Tấn Ký, họ bày tỏ sự quan tâm đến cách người Việt Nam sinh tồn và bảo vệ tài sản trong thiên tai

Chân trụ cổ lim bị hư hỏng sau thời gian ngâm nước. Những vết hư hại này sẽ được chủ nhà báo cáo với cơ quan quản lý và có kế hoạch tu sửa. Chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ - quản gia, cho biết gia đình cũng lo ngại các đợt lũ xuất hiện dày đặc và liên tục dễ khiến nhà cổ bị xuống cấp

Nhà cổ Tấn Ký có thiết kế ròng rọc để vận chuyển đồ đạc lên gác mái trong các đợt lụt

Nhà cổ Tấn Ký được xây dựng năm 1741, có 2 tầng và 3 gian được xây dựng theo lối kiến trúc giao thoa giữa 3 nền văn hóa: Nhật Bản – Trung Hoa – Việt Nam. Đây là điểm tham quan thu hút đông du khách của phố cổ Hội An

Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết việc đánh giá hư hại sau mưa lũ là công đoạn đặc biệt phức tạp, không thể tiến hành sửa chữa ngay vì phần lớn thiệt hại không biểu hiện rõ bên ngoài. Trung tâm đã mời một số chuyên gia của UNESCO hỗ trợ đánh giá ban đầu

Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999 với tổng cộng 1.155 di tích. Theo UBND phường Hội An, theo thống kê sau các đợt lụt, có khoảng 30 nhà cổ xuống cấp, trong đó 9 nhà hư hỏng nặng, 14 di tích xuống cấp nhẹ







