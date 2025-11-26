Hình ảnh dấu tích 3 trận lụt trên di sản phố cổ Hội An

Những ngày cuối tháng 11-2025, khi nước lụt vừa rút khỏi phố cổ Hội An, từng lớp tường bong tróc, những mảng gỗ mục và dấu mốc nước còn in hằn trên di tích cho thấy mức độ tàn phá nặng nề.
Ba đợt lụt liên tiếp không chỉ gây ngập sâu kéo dài mà còn làm bộc lộ những tổn thương âm ỉ bên trong các công trình hàng trăm năm tuổi, đặt ra thách thức lớn cho công tác bảo tồn di sản.
Nước lũ cũng khiến nhiều vật dụng cổ trong nhà bị hư hại. Bàn ghế chưa kịp di dời bị ngâm nước, hở các vách gỗ, còn đọng lại dấu bùn non. Tấm liễn trang trí bị bong tróc khảm trai.
Nhà cổ Tấn Ký có thiết kế ròng rọc để vận chuyển đồ đạc lên gác mái trong các đợt lụt