Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bảo Ninh SN 1985

Các bị can gồm: Trần Công Vương (SN 1985), Trần Trung Tiến (SN 1984), Nguyễn Bảo Ninh (SN 1985) cùng trú TP. Đà Nẵng; Phạm Tấn Phú (SN 1994), Phạm Tấn Lâm (SN 1982), Châu Bảo Khánh (SN 1993) cùng trú tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, tối 24/12/2018, tại quán nhậu Nhị Trương (đường Trần Quang Khải, phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng), trong quá trình tổ chức tiệc sinh nhật, nhóm của Phạm Tấn Phú đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm Trần Công Vương, Nguyễn Bảo Ninh, Trần Trung Tiến và Lê Tấn Doãn (SN 1982, trú TP Huế) đang ngồi bàn bên cạnh.

Hai nhóm đã sử dụng ly, chén, ghế, vỏ chai bia… đánh, ném nhau, gây náo loạn, làm hư hỏng nhiều tài sản của quán.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đáng chú ý, trong lúc xảy ra vụ việc, một người khách đang ngồi trong quán bị hai nhóm ném trúng vào mắt phải, dẫn đến bị thương tích tỷ lệ 56%.

Sau thời gian tạm đình chỉ điều tra do chưa xác định được bị can, ngày 4/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã phục hồi điều tra vụ án.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/1/2026, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với các bị can trên.

Riêng bị can Lê Tấn Doãn hiện đang ở nước ngoài, chưa có thông tin nhập cảnh. Do vậy, chưa thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với bị can này. Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý theo quy định.