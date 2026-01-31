Thông tin mới vụ giáo viên sửa bài thi để “dìm” điểm học sinh ở Gia Lai

Ngày 31-1, bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), cho biết nhà trường đã tập hợp toàn bộ bài thi học kỳ I của học sinh do cô T.T.K.N, giáo viên tiếng Anh trực tiếp giảng dạy, để phục vụ công tác xác minh.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ việc

Ngoài 19 bài thi bị phụ huynh phản ánh, tổ chuyên môn được giao chấm lại toàn bộ bài thi của học sinh do cô N. giảng dạy. Việc chấm lại được thực hiện ngoài giờ dạy chính khóa nên cần thêm thời gian để hoàn tất.

Theo bà Quyên, ngay từ đầu năm học, giáo viên đã được yêu cầu ký cam kết không dạy thêm – học thêm trái quy định, thực hiện nghiêm đạo đức nhà giáo. Đến thời điểm xảy ra vụ việc, nhà trường chưa ghi nhận phản ánh chính thức nào của phụ huynh về hoạt động dạy thêm – học thêm đối với cô N. và các giáo viên khác.

Tuy nhiên, trước nghi vấn của phụ huynh cho rằng việc tự ý sửa bài, hạ điểm học sinh có liên quan đến việc học sinh không tham gia học thêm, nhà trường đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

"Nhà trường đã gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với cô N. để xử lý dứt điểm vụ việc. Trước khi xem xét kỷ luật, cần có đầy đủ căn cứ, đánh giá khách quan. Hiện nhà trường đã báo cáo UBND phường Quy Nhơn Nam và đang chờ chỉ đạo" - bà Quyên cho biết.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ bức xúc trước việc cô T.T.K.N can thiệp vào bài thi của học sinh để chấm điểm thấp. Đáng chú ý, nhiều bài thi có dấu hiệu bị sửa chữa bằng cách thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời, làm sai lệch kết quả ban đầu.

Qua rà soát ban đầu, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh con em mình bị cô T.T.K.N tự ý sửa bài thi để hạ điểm. Nhà trường đã tạm đình chỉ giảng dạy đối với cô N. để phục vụ công tác xác minh.

Làm việc với tổ xác minh, cô N. thừa nhận hành vi tự ý sửa bài thi. Giáo viên này giải trình rằng do nhiều học sinh đạt điểm cao, lo các em chủ quan trong học tập nên đã can thiệp vào bài làm, đồng thời khẳng định không vì lý do ép học sinh đi học thêm.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho rằng cách lý giải này là không phù hợp, sai lệch về quan điểm giáo dục. Điểm số phải phản ánh đúng năng lực thực chất của học sinh; giáo viên không được tự ý sửa bài, hạ điểm học sinh với bất kỳ lý do nào.