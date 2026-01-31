Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt giữ 'nữ quái' bị truy nã quốc tế

31-01-2026 - 09:45 AM | Xã hội

Hồng tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép sang Hoa Kỳ và Hàn Quốc lao động bất hợp pháp, khi bị khởi tố, nữ quái này sang nhiều nước châu Âu, châu Mỹ trốn nã.

Công an TP Huế cho biết, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố vừa bắt giữ thành Bùi Thị Thu Hồng (SN 1985, trú tỉnh Đắk Lắk) là tội phạm truy nã quốc tế thuộc diện nguy hiểm, về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 12/2018, Bùi Thị Thu Hồng cùng chồng và một người khác tổ chức cho 4 công dân Việt Nam (trong đó có 3 công dân trú TP Huế và 1 công dân trú tại tỉnh Nghệ An) xuất cảnh trái phép sang các nước, sau đó trốn ở lại Hoa Kỳ để lao động bất hợp pháp.

Cùng thời điểm này, Hồng tiếp tục tổ chức cho 2 công dân trú tại TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long (cũ) trốn sang Hàn Quốc để ở lại làm việc trái phép.

Đến giữa tháng 9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Bùi Thị Thu Hồng cùng 2 đồng phạm về “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài ”, xảy ra tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là xã Phú Vinh, TP Huế), theo khoản 1, Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, Bùi Thị Thu Hồng bỏ trốn khỏi địa phương. Qua công tác xác minh, cơ quan chức năng xác định Hồng xuất cảnh sang nhiều nước tại châu Âu và châu Mỹ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Sau 6 năm truy tìm, đến ngày 28/1, từ các dữ liệu thu thập được, Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế xác định Bùi Thị Thu Hồng sẽ về Việt Nam để thăm thân. Đơn vị phối hợp với các Đồn Biên phòng Cửa khẩu, công an các địa phương liên quan tổ chức đón lõng, bắt giữ.

Cụ thể, khoảng 5h sáng ngày 28/1, khi phát hiện Hồng nhập cảnh về Việt Nam qua một cửa khẩu phụ mới xây dựng tại tỉnh An Giang (không theo lộ trình quen thuộc là cửa khẩu quốc tế Mộc Bài), Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức bắt giữ thành công Bùi Thị Thu Hồng.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Thu Hồng khai, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương sang các nước châu Âu và châu Mỹ, sinh sống bằng nghề lao động tự do.

Đến năm 2022, Hồng sang Campuchia làm phiên dịch cho các tour lữ hành Campuchia - châu Âu, đồng thời làm thêm phiên dịch cho các công ty lừa đảo.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Nguyên Vương/VTC News

VTC News

