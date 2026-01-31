Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định bắt tạm giam Giám đốc Lương Thế Hiệp sinh năm 1994

31-01-2026 - 11:46 AM | Xã hội

Đáng chú ý, Lương Thế Hiệp là Giám đốc của 2 công ty.

Ngày 28/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Thế Hiệp, sinh năm 1994, trú tại Lô 6 C13, khu đô thị Mỹ Đình 1, tổ 11, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là Giám đốc Công ty TNHH Enoug Việt Nam và Công ty TNHH Petland Việt Nam, cùng có địa chỉ Tầng 03, số nhà 09, Đồng Bát, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Ra quyết định bắt tạm giam Giám đốc Lương Thế Hiệp sinh năm 1994 - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Hiệp. Ảnh: CA Lai Châu

Theo tài liệu điều tra: Từ tháng 12/2024 đến tháng 10/2025, Lương Thế Hiệp đã nhập khẩu từ Trung Quốc tổng cộng 38.818 chai sản phẩm sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu "SOS", là nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu khác.

Sau đó, Lương Thế Hiệp đã bán các sản phẩm sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu "SOS" cho nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố khác bằng hình thức tư vấn bán hàng trực tiếp và bán trên trang thương mại điện tử Shopee, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm trên 2 tỷ đồng.

Hành vi của Lương Thế Hiệp đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, làm mất ổn định của thị trường, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam và xâm hại lợi ích của người tiêu dùng.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ Nổi bật

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, tất cả các chủ phương tiện đặc biệt chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, tất cả các chủ phương tiện đặc biệt chú ý Nổi bật

Không khí lạnh tiến sát biên giới, miền Bắc khi nào chuyển rét đậm?

Không khí lạnh tiến sát biên giới, miền Bắc khi nào chuyển rét đậm?

11:03 , 31/01/2026
Khám xét khẩn cấp các địa điểm kinh doanh của Nguyễn Văn Tám 35 tuổi tại 8 tỉnh, thành

Khám xét khẩn cấp các địa điểm kinh doanh của Nguyễn Văn Tám 35 tuổi tại 8 tỉnh, thành

10:16 , 31/01/2026
Bắt giữ 'nữ quái' bị truy nã quốc tế

Bắt giữ 'nữ quái' bị truy nã quốc tế

09:45 , 31/01/2026
Không ký hợp đồng lao động: Doanh nghiệp sai luật, người lao động cần làm gì?

Không ký hợp đồng lao động: Doanh nghiệp sai luật, người lao động cần làm gì?

09:33 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên