Phố cổ Hà Nội thay 'áo mới', rực rỡ đón trung thu

Ngay từ giữa tháng 7 Âm lịch, các cửa hàng trên phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đồng loạt bày bán đồ trung thu như đèn ông sao, lồng đèn giấy, mặt nạ, đầu lân...khiến các gian hàng trở nên rực rỡ hơn hẳn ngày thường.
Tuy chưa quá đông khách nhưng diện mạo mới của khu phố này cũng đã thu hút nhiều người ghé qua chiêm ngưỡng.
Một cửa hàng nổi bật nhờ kiểu trang trí độc đáo. Theo đó, chủ nhà đã mạnh tay chi tiền để biến 3 tầng nhà thành tác phẩm nghệ thuật với hình ảnh ông trăng, thỏ, cá chép...Thậm chí, cả một góc cửa hàng được dành trọn làm không gian decor để người dân, du khách tới tham quan, check-in.
Nhiều tiểu thương cho biết, phần lớn sản phẩm đang bày bán là đồ thủ công trong nước, chỉ có một số mẫu nhập từ Trung Quốc. Giá cả năm nay nhìn chung không khác nhiều so với năm 2024. Tuy nhiên, thời điểm này hàng hóa chưa thật sự đa dạng vì phần lớn vẫn đang trong quá trình nhập về.
Năm nay, những chiếc đèn lồng cá chép được cải tiến về mẫu mã với chất liệu chủ yếu làm từ giấy cứng và thiết kế cầu kỳ, bắt mắt. Mỗi sản phẩm được bán với giá 60.000 - 300.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ.
Đèn cá chép làm bằng giấy kính có giá "mềm" hơn, khoảng 40.000 - 120.000 đồng/chiếc.
Đèn ông sao giá từ 10.000 - 70.000 đồng/chiếc.
Mỗi chiếc đầu sư tử có giá từ 300.000 đến 600.000 đồng/chiếc. Những loại kích cỡ lớn, thiết kế cầu kỳ hơn có giá lên tới tiền triệu.
Mặt nạ ông Địa, Thị Nở…là những món đồ truyền thống gắn liền với ký ức nhiều thế hệ, có giá 30.000 - 70.000 đồng/chiếc.
Tò he làm bằng bột gạo với nhiều hình dáng con vật, đầu lân...được bán với giá 40.000 - 100.000 đồng/sản phẩm.
Đặc biệt, nhiều người bất ngờ khi chứng kiến những bộ tò he tinh xảo, mất nhiều giờ hoàn thiện được bán với giá 5 triệu đồng/bộ.
Những tấm mành trang trí với chủ đề trung thu vô cùng bắt mắt có giá từ 300.000 - 1.000.000 đồng/sản phẩm.
Càng về tối, phố Hàng Mã càng tấp nập người dân, du khách đến tham quan và mua sắm.
Các cửa hàng rực rỡ trong đêm tối, khiến nhiều khách không thể dời chân.