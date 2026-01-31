Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ hôm nay, miền Bắc bước vào đợt rét mới

31-01-2026 - 07:44 AM | Xã hội

Sáng sớm nay (31/1), không khí lạnh đã tiến sát biên giới nước ta. Dự báo từ ngày hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ chuyển rét. Đêm nay, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác trong hôm nay.

Lúc 5h sáng nay, không khí lạnh đã tiến đến biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo ngày hôm nay, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, từ đêm nay ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng Điện Biên-Lai Châu có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Thanh Hóa đến Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ chiều tối gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ, từ chiều tối gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Dự báo ngày 1-3/2 sẽ là thời gian rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này ở miền Bắc và Thanh Hóa với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi Bắc Bộ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Hà Tĩnh đến Huế từ ngày mai (1/2) trời cũng chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nắng gián đoạn, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 1/2 đến đêm 3/2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

