Vụ thuê giang hồ ‘dằn mặt’ cổ đông ở Đà Nẵng: Bắt 3 đối tượng lẩn trốn tại Thái Lan

Các đối tượng gồm: Nguyễn La Duy (SN 1980, trú phường Giảng Võ, TP. Hà Nội), Lê Bá Vũ (SN 1979, trú phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Bùi Thu Huyền (SN 1985, trú phường Hồng Hà, Hà Nội).

Công an bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn La Duy, Lê Bá Vũ và Bùi Thu Huyền. Ảnh CA

Đây là 3 đối tượng liên quan đến vụ án đánh người "dằn mặt" do mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh xảy ra hơn 2 năm trước tại thành phố Đà Nẵng.

Khoảng 8 giờ 20 phút ngày 7/7/2023, tại số 168 đường Phan Đăng Lưu, TP. Đà Nẵng, ông N.Đ.H (SN 1985, trú phường Hòa Cường) đang đi bộ thì bất ngờ bị một đối tượng áp sát từ phía sau, dùng dao chém mạnh vào đùi chân phải, thương tích với tỷ lệ lên đến 50%. Ngay sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng được đồng bọn điều khiển xe máy chở rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra công an xác định, đối tượng trực tiếp gây án là Nguyễn La Duy; đối tượng chở Duy tẩu thoát là Phạm Văn Việt (SN 1985, trú phường Long Biên, Hà Nội).

Theo công an, nguyên nhân sâu xa của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gay gắt trong hoạt động kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng. Ông N.Đ.H và Phạm Chiến Thắng (SN 1974, trú phường Nam Triệu Giang, TP. Hải Phòng) đều là cổ đông lớn trong chuỗi hoạt động kinh doanh.

Khi lợi ích kinh tế bị xung đột, Phạm Chiến Thắng đưa các đối tượng hình sự đến từ Hải Phòng gây sức ép, khống chế các cổ đông còn lại để thâu tóm toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, ông N.Đ.H phát hiện sản lượng và cách thức khai thác của nhóm này không đúng nội dung hợp đồng đã ký kết, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài nguyên và vi phạm quy định pháp luật nên đã đưa phương tiện chặn đường nhằm ngăn chặn việc tiếp tục khai thác kinh doanh trái thỏa thuận.

Hành động này khiến mâu thuẫn giữa các bên nhanh chóng bị đẩy lên đỉnh điểm. Không chấp nhận sự cản trở, Phạm Chiến Thắng đã chỉ đạo một nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự lên kế hoạch sử dụng bạo lực để “dằn mặt”, triệt hạ tinh thần đối phương.

Nhóm đối tượng được huy động gồm Trần Ngọc Anh (SN 1967, trú phường Ba Đình, Hà Nội), Lê Bá Vũ (SN 1979, trú phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Bùi Thu Huyền (SN 1985, trú phường Hồng Hà, Hà Nội), Nguyễn Phi Hùng (SN 1987, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn La Duy (SN 1980, trú phường Giảng Võ, Hà Nội). Các đối tượng đã tấn công ông N.Đ.H, với mục đích gây thương tích nặng để thị uy, buộc nạn nhân phải nhượng bộ trong hoạt động kinh doanh.

Căn cứ kết quả điều tra, Phòng CSHS đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng Phạm Chiến Thắng, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Phi Hùng và Phạm Văn Việt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Riêng các đối tượng Nguyễn La Duy, Lê Bá Vũ và Bùi Thu Huyền sau khi gây án đã bỏ trốn ra nước ngoài, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Tổ công tác đặc biệt trực tiếp sang Thái Lan để tổ chức truy bắt.

Qua rà soát, các đối tượng Duy, Vũ và Huyền đã xuất cảnh trái phép, lẩn trốn tại Thái Lan, thường xuyên thay đổi nơi ở, cắt đứt liên lạc, nhằm né tránh sự truy xét của cơ quan chức năng. Phòng CSHS CATP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an trao đổi, xác minh thông tin với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, từng bước khoanh vùng, làm rõ địa bàn lẩn trốn của các đối tượng truy nã.

Ngay khi xác định được vị trí nghi vấn, Công an Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đề xuất lãnh đạo Bộ Công an thành lập tổ công tác đặc biệt trực tiếp sang Thái Lan để tổ chức truy bắt.

Ngày 19/1, tổ công tác đặc biệt sang Thái Lan, phối hợp với Cục Hình sự, Tổng cục Xuất nhập cảnh và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan triển khai rà soát các khu vực mà nhóm đối tượng từng cư trú, làm việc hoặc thường xuyên xuất hiện.

Sau nhiều ngày kiên trì bám sát địa bàn, đến ngày 22/1, tổ công tác đã phối hợp với lực lượng chức năng Thái Lan và Cảnh sát tỉnh Chon Buri tổ chức kiểm tra, bắt giữ thành công Lê Bá Vũ và Bùi Thu Huyền tại thành phố Pattaya. Lực lượng chức năng Việt Nam và Thái Lan tiếp tục siết chặt vòng vây, khẩn trương xác minh nơi lẩn trốn cuối cùng của Nguyễn La Duy. Trước sức ép truy bắt gắt gao, đối tượng Nguyễn La Duy đã chủ động ra đầu thú.

Sau khi bắt giữ, Cảnh sát Thái Lan đã xử lý các đối tượng về hành vi cư trú bất hợp pháp theo quy định của nước sở tại. Ngày 29/1/2, 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã được trục xuất và bàn giao cho Cơ quan Công an Việt Nam tại sân bay quốc tế Bangkok.