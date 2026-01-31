Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam Trần Thị Thu Hà, 55 tuổi

31-01-2026 - 20:59 PM | Xã hội

Cơ quan chức năng xác định bị can Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của một số người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Khổng (52 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú phường Hòa Khánh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là dù không có bất kỳ chức năng, thẩm quyền nào trong việc xét duyệt, cho thuê hoặc mua nhà ở xã hội nhưng vẫn tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng "chạy suất", "xin căn hộ" tại các khu chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Bắt tạm giam Trần Thị Thu Hà 55 tuổi - Ảnh 1.

Bắt tạm giam Trần Thị Thu Hà 55 tuổi - Ảnh 2.

Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Các đối tượng chủ động tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu nhà ở bức thiết, đưa ra thông tin gian dối để tạo lòng tin, phát cho bị hại mẫu đơn xin thuê, mua nhà ở xã hội, yêu cầu điền thông tin, ký tên, xác nhận chính quyền địa phương, sau đó thu tiền "đặt cọc" và "chi phí lo thủ tục" với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp, cam kết sau 3 - 4 tháng sẽ được bố trí căn hộ.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng mà liên tục viện lý do trì hoãn, kéo dài thời gian, hứa hẹn vòng vo nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của nhiều bị hại; số tiền được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian rồi rút tiền mặt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an thông báo ai là bị hại của Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc Điều tra viên Thiếu tá Lê Thanh An, số điện thoại 0905.680.890 để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Duy Anh

