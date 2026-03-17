Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan ANĐT và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM

17-03-2026 - 21:28 PM | Xã hội

Công an TPHCM đã tổ chức lễ công bố quyết định về bổ nhiệm các chức danh tư pháp đối với 2 lãnh đạo Công an TPHCM

Chiều 17-3, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Lãnh đạo Bộ Công an về bổ nhiệm các chức danh tư pháp đối với lãnh đạo Công an TPHCM. Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM - chủ trì buổi lễ.

Tham dự có ông Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy; đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TPHCM, VKSND TPHCM, TAND TPHCM.

Công an TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp 2 lãnh đạo - Ảnh 1.

Giám đốc Công an TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng chủ trì buổi lễ

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Lãnh đạo Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đối với Đại tá Bùi Thanh Trực - Phó Giám đốc Công an TPHCM và chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đối với Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Công an TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp 2 lãnh đạo - Ảnh 2.

Đại tá Bùi Thanh Trực (trái) và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng (phải) nhận quyết định

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng cho biết việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp đối với Đại tá Bùi Thanh Trực và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an TPHCM.

Công an TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp 2 lãnh đạo - Ảnh 3.

Đại tá Bùi Thanh Trực (trái) và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng (phải)

Công an TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp 2 lãnh đạo - Ảnh 4.

Đại tá Trần Hồng Minh (phải), Phó Giám đốc Công an TPHCM dự buổi lễ

Công an TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp 2 lãnh đạo - Ảnh 5.

Các đơn vị chúc mừng Đại tá Bùi Thanh Trực và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng chúc mừng Đại tá Bùi Thanh Trực và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng đã được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm giao trọng trách mới.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TPHCM tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng cao, đòi hỏi sự quyết liệt, bản lĩnh, sắc bén và hiệu quả hơn nữa của Cơ quan điều tra Công an TPHCM.

Giám đốc Công an TPHCM đề nghị hai Phó Giám đốc tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, Ủy ban nhân dân TPHCM về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật; phát huy vai trò người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Cơ quan An ninh và Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo Phạm Dũng

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 độ tuổi bắt buộc đổi thẻ căn cước trong năm 2026, chậm có thể bị phạt, tạm dừng giao dịch ngân hàng

3 độ tuổi bắt buộc đổi thẻ căn cước trong năm 2026, chậm có thể bị phạt, tạm dừng giao dịch ngân hàng Nổi bật

Hàng loạt thay đổi mới về căn cước công dân đã áp dụng được 2 ngày, ai cũng phải biết

Hàng loạt thay đổi mới về căn cước công dân đã áp dụng được 2 ngày, ai cũng phải biết Nổi bật

Khi nào miền Bắc xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên?

Khi nào miền Bắc xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên?

21:04 , 17/03/2026
Xổ số Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2

Xổ số Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2

20:46 , 17/03/2026
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

20:29 , 17/03/2026
Người phụ nữ Lạng Sơn đăng tìm chủ nhân để quên xe SH trước cửa nhà 3 ngày: Bất ngờ danh tính

Người phụ nữ Lạng Sơn đăng tìm chủ nhân để quên xe SH trước cửa nhà 3 ngày: Bất ngờ danh tính

20:18 , 17/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên