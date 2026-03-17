Khi nào miền Bắc xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên?

Nhận định xu hướng thời tiết từ tháng 4-6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh trong thời kỳ này sẽ có tần suất giảm dần, cường độ yếu và có xu hướng lệch đông, gây ra hiện tượng thời tiết nồm ẩm ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, giai đoạn từ tháng 4 trở đi có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khắp các khu vực: Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Trong khoảng thời gian này, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh (tập trung trong tháng 4-5).

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Sức khỏe và đời sống).

Nhận định về thời điểm xuất hiện nắng nóng tại Bắc Bộ, trao đổi với tờ Sức khỏe và đời sống, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng tháng 4, có khả năng xuất hiện nắng nóng.

Sau đó từ khoảng cuối tháng 5, nắng nóng sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ gia tăng trong các tháng tiếp theo.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/3

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-31 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.