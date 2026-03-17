Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khi nào miền Bắc xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên?

17-03-2026 - 21:04 PM | Xã hội

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong giai đoạn chuyển mùa có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xu hướng thời tiết từ tháng 4-6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh trong thời kỳ này sẽ có tần suất giảm dần, cường độ yếu và có xu hướng lệch đông, gây ra hiện tượng thời tiết nồm ẩm ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, giai đoạn từ tháng 4 trở đi có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khắp các khu vực: Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Trong khoảng thời gian này, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh (tập trung trong tháng 4-5).

Khi nào miền Bắc xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên?- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Sức khỏe và đời sống).

Nhận định về thời điểm xuất hiện nắng nóng tại Bắc Bộ, trao đổi với tờ Sức khỏe và đời sống, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng tháng 4, có khả năng xuất hiện nắng nóng.

Sau đó từ khoảng cuối tháng 5, nắng nóng sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ gia tăng trong các tháng tiếp theo.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/3

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-31 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 độ tuổi bắt buộc đổi thẻ căn cước trong năm 2026, chậm có thể bị phạt, tạm dừng giao dịch ngân hàng

3 độ tuổi bắt buộc đổi thẻ căn cước trong năm 2026, chậm có thể bị phạt, tạm dừng giao dịch ngân hàng Nổi bật

Hàng loạt thay đổi mới về căn cước công dân đã áp dụng được 2 ngày, ai cũng phải biết Nổi bật

Xổ số Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2

20:46 , 17/03/2026
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

20:29 , 17/03/2026
Người phụ nữ Lạng Sơn đăng tìm chủ nhân để quên xe SH trước cửa nhà 3 ngày: Bất ngờ danh tính

20:18 , 17/03/2026
Cận cảnh trộm mò vào phòng trộm thùng tiền mừng cưới: Tìm thấy 208 phong bì cách nhà vài chục mét

19:51 , 17/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên