Bắt giữ Hà Tuấn Linh SN 1986

17-03-2026 - 21:40 PM | Xã hội

Hiện Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Hà Tuấn Linh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội ngày 17/3 cho biết, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 2h ngày 13/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm bảo đảm an ninh trật tự, Tổ công tác của Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại khu vực Hồ Ba Mẫu nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, đối tượng khai nhận là Hà Tuấn Linh (sinh năm 1986; thường trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội). Xác minh nhanh cho thấy đây chính là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt theo Quyết định truy nã ngày 25/11/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

