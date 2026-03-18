Chân dung Chủ tịch Hoá chất Đức Giang vừa bị bắt

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang sinh năm 1956, quê tại Hưng Yên, tốt nghiệp cử nhân hóa học Trường Đại học Tổng hợp.

Tháng 4/2004, Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (khi đó là CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang) hoàn tất cổ phần hóa. Ông Huyền cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Lan đã mua lại cổ phần và trở thành nhóm cổ đông chi phối doanh nghiệp.

Trong quá trình công tác, ông Huyền từng giữ nhiều vị trí chủ chốt tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Đức Giang.

Giai đoạn từ năm 1993 đến tháng 4/2007, ông là Giám đốc Công ty TNHH Văn Minh.

Từ tháng 5/2007 đến tháng 4/2019, ông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang .

Song song đó, từ tháng 5/2009 đến tháng 9/2018, ông là Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

Từ tháng 4/2012 đến tháng 10/2017, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Phân bón Lào Cai.

Từ tháng 9/2018 đến nay, ông là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang -Lào Cai.

Giai đoạn tháng 4/2019 – 3/2020, ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang .

Từ tháng 3/2020 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (từ 6/2018 đến nay).

Ông Đào Hữu Huyền hiện là cổ đông lớn nhất tại Hóa Chất Đức Giang, sở hữu gần 70 triệu cổ phiếu DGC, chiếm 18,38%. Với giá cổ phiếu chiều 17/3 của Hóa chất Đức Giang và 68.800 đồng/CP thì khối tài sản của ông Huyền tương đương hơn 4.800 tỷ đồng.

Ngoài ông Huyền, các thành viên trong gia đình như bà Nguyễn Thị Hồng Lan, ông Đào Hữu Kha, bà Ngô Thị Ngọc Lan cùng hai người con cũng nắm giữ hàng triệu cổ phiếu, củng cố vị thế nhóm cổ đông chi phối tại doanh nghiệp.

Trước khi bị bắt, ông Đào Hữu Huyền được xem là một trong những doanh nhân giàu có trên thị trường chứng khoán, gắn liền với quá trình phát triển của Hóa chất Đức Giang trong gần hai thập kỷ qua.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – Bộ Công an đã khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, C03 khởi tố đối 14 bị can. Cụ thể, C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại Điều 221 và Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc; An Văn Bắng, Giám đốc mỏ Khai trường 25 và Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Chi nhánh Lào Cai bị khởi tố về tội danh Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

9 bị can còn lại bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc; Đào Thị Mai, Kế toán trưởng; Hoàng Thúy Hà, kế toán và Nguyễn Thị Phương Anh, Thủ quỹ Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; Phạm Thị Bích, kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai; Đặng Tiến Đức, Giám đốc và Phạm Thị Bích Phương, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Trần Minh Tuấn, Giám đốc và Nguyễn Thị Phương Thảo, kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can gồm: Phạm Thị Bích Phương, Đặng Tiến Đức, Đào Thị Mai, Hoàng Thúy Hà, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo và Phạm Thị Bích.

7 bị can còn lại bị tạm giam.