Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Hợp tác xã Vũ Thị Quỳnh Hương 68 tuổi

18-03-2026 - 08:16 AM | Xã hội

Bà Vũ Thị Quỳnh Hương đã chỉ đạo 2 nhân viên mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã khởi tố vụ án, khởi tố 06 bị can; đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 03 bị can là giám đốc một công ty xăng dầu và 02 hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách qua ứng dụng điện thoại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hợp tác xã An Phát Khánh EMT Đà Nẵng do ông Lưu Viết Dũng (48 tuổi, trú tại Hà Nội) làm giám đốc và Hợp tác xã Ngũ Hành Sơn do bà Vũ Thị Quỳnh Hương (68 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) làm giám đốc, cùng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và sử dụng chung hệ thống nhân sự tại địa chỉ 583 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Hợp tác xã Vũ Thị Quỳnh Hương 68 tuổi- Ảnh 1.

Các giám đốc bị bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Hợp tác xã Vũ Thị Quỳnh Hương 68 tuổi- Ảnh 2.

Các nhân viên bị khởi tố. Ảnh: CA Đà Nẵng

Trong quá trình hoạt động, nhằm hợp thức hóa chi phí, cân đối doanh thu và giảm số thuế phải nộp, từ tháng 6/2020 đến tháng 3/2025, ông Lưu Viết Dũng và bà Vũ Thị Quỳnh Hương đã chỉ đạo 02 nhân viên liên hệ với Công ty TNHH Quốc Việt New do ông Nguyễn Hữu Thạch (58 tuổi, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm giám đốc để mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã mua tổng cộng 4.649 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 8,9 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

