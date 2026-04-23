Bé gái 2 tuổi bị ô tô cán tử vong khi nằm chơi tại cây xăng ở TP.HCM: Tài xế nói gì?

Theo Hương Trà | 23-04-2026 - 12:05 PM | Xã hội

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 22/4 tại cửa hàng xăng dầu tại góc đường D7 – NC, Khu công nghiệp Bàu Bàng, phường Bến Cát (TP.HCM). Thời điểm này, ông P.C.D. (48 tuổi, ngụ phường Chánh Hiệp) lái ô tô 7 chỗ vào cửa hàng xăng.

Lúc này, bé gái N.N.P.A. (2 tuổi, con gái của nguời quản lý cây xăng) đang nằm chơi dưới nền của cây xăng đã bị chiếc ô tô do ông D. cầm lái cán qua. Nhân viên cây xăng và người dân phát hiện, yêu cầu tài xế dừng xe, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera an ninh ghi lại và khiến dư luận không khỏi xót xa

Thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé 2 tuổi đang nằm chơi dưới nền của cây xăng. (Ảnh cắt từ clip)

Từ hình ảnh camera an ninh có thể thấy thấy thời điểm xảy ra sự việc, bé gái nằm ở khu vực giữa các trụ bơm và nhà điều hành, xung quanh không có người lớn.

"Khi xe cán qua bé gái mọi người mới thấy và la lên. Bé là con của nhân viên làm việc tại khu hành chính của cây xăng", một nhân chứng thông tin trên VnExpress. Bước đầu, tài xế trình bày không nhìn thấy bé gái.

Cây xăng sau đó cũng tạm dừng hoạt động để công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an phường Bến Cát điều tra.

