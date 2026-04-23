CSGT TPHCM khuyến cáo sau vụ tai nạn liên hoàn ở dốc cầu Phú Mỹ

Theo Anh Vũ | 23-04-2026 - 11:18 AM | Xã hội

Vụ tai nạn giao thông giữa 6 ô tô xảy ra ở dốc cầu Phú Mỹ, TPHCM.

Ngày 23-4, Phòng CSGT, Công an TPHCM thông tin về vụ tai nạn giao thông ở cầu Phú Mỹ.

CSGT TPHCM khuyến cáo sau vụ tai nạn liên hoàn ở dốc cầu Phú Mỹ - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT TPHCM điều tiết giao thông.

Lúc 20 giờ 30 ngày 22-4, tại đoạn đổ dốc cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công (phường Cát Lái) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 phương tiện gồm 3 xe tải, 1 ô tô và 2 xe đầu kéo.

Các túi khí được bung ra, một số tài xế bị choáng nhưng may mắn không bị thương, họ tự rời khỏi xe.

Trạm CSGT Đa Phước phối hợp với các đơn vị triển khai phương án phân luồng từ xa để giải quyết ùn ứ giao thông.

Sau tai nạn, Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TPHCM) nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nhờ sự chủ động và kịp thời của lực lượng làm nhiệm vụ, tình hình giao thông qua khu vực được đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc kéo dài, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thông suốt.

Song song đó, lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường, hỗ trợ các bên liên quan, phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

CSGT TPHCM khuyến cáo sau vụ tai nạn liên hoàn ở dốc cầu Phú Mỹ - Ảnh 2.

Các xe dính chặt vào nhau sau tai nạn.

Phòng CSGT Công an TPHCM khuyến cáo tài xế khi lưu thông qua các tuyến cầu, đường có mật độ phương tiện lớn cần chú ý giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ, quan sát tốt tình hình phía trước, đặc biệt trong điều kiện ban đêm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông đáng tiếc.

Theo Anh Vũ

Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo vụ nam sinh lao xe tử vong, đình chỉ thiếu tá CSGT Nổi bật

Đề nghị truy tố Đặng Ngọc Nhung SN 1986 Nổi bật

Quy định vừa có hiệu lực từ 15/4, tất cả các chủ thuê bao di động chú ý

Khởi tố cựu thiếu tá CSGT trong vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Tất cả người dân Hà Nội sắp đón tin vui lớn

Diễn biến của đợt không khí lạnh cuối mùa, địa phương nào dễ xảy ra lốc, sét, mưa đá?

