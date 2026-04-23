Quy định vừa có hiệu lực từ 15/4, tất cả các chủ thuê bao di động chú ý

Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 21/4 cho biết, thời gian gần đây, cùng với việc triển khai các quy định mới về quản lý, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động (có hiệu lực từ ngày 15/4/2026), các đối tượng xấu đã lợi dụng chủ trương này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị dụ dỗ cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực (OTP) hoặc truy cập đường link giả mạo, dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Trước đó, ngày 31/3/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 15/4/2026) quy định về xác thực thông tin thuê bao di động. Theo đó, người dân có thể thực hiện xác thực qua ứng dụng VNeID, ứng dụng chính thức của doanh nghiệp viễn thông hoặc tại điểm giao dịch của nhà mạng; nội dung xác thực bao gồm đối soát thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc xác thực chỉ thực hiện khi có thông báo từ nhà mạng hoặc ứng dụng chính thức đối với các thuê bao chưa đầy đủ, chưa chính xác thông tin.

Đây là chủ trương cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần phòng, chống tội phạm sử dụng SIM “rác”, tài khoản ảo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, lợi dụng việc nhiều người dân chưa nắm rõ quy trình xác thực chính thống, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tạo dựng lòng tin và chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là đánh vào tâm lý lo sợ bị khóa sim, gián đoạn liên lạc hoặc bị xử lý nếu không thực hiện theo yêu cầu.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo

Về thủ đoạn lừa đảo, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao cho biết, các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên nhà mạng, cơ quan quản lý viễn thông hoặc lực lượng chức năng, gọi điện thông báo thuê bao của người dân “chưa chuẩn hóa”, “có dấu hiệu vi phạm” và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để “cập nhật hệ thống”.

Một số trường hợp, đối tượng yêu cầu người dân thực hiện các thao tác như chuyển tiếp cuộc gọi, chia sẻ màn hình hoặc cung cấp mã xác nhận nhằm chiếm quyền nhận OTP, từ đó đăng nhập và chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Những hành vi trên tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Người dân có thể bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử; bị lộ lọt thông tin cá nhân, tạo điều kiện để các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo khác.

Ngoài thiệt hại về tài sản, nạn nhân còn chịu ảnh hưởng về tâm lý, gây hoang mang, mất niềm tin, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân